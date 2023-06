Arnaud Stiévenart, cofondateur et copilote d'I-care: "L'avantage que j'ai sur Fabrice Brion, c'est le recul"

À lire aussi

Quand on parle d’I-care dans les médias, c’est le nom et le visage de Fabrice Brion qui apparaissent. Depuis la création de la société en 2004, c’est lui qui pilote la société au jour le jour. Ce passionné d’automobile est toutefois bien placé pour savoir que, dans les courses d’endurance ou les longs raids (avec traversée périlleuse de déserts), la victoire dépend autant des qualités du pilote que de son copilote. Un rôle moins en vue, mais précieux quand il s’agit de mener la voiture à bon port.

Entreprendre dans le Borinage

"Fabrice est le seul pilote d'I-care et je suis son navigateur", répond Arnaud Stiévenart quand on lui demande le rôle qu'il occupe dans l'attelage qu'il forme avec Fabrice Brion depuis la création de l'entreprise. Arnaud Stiévenart, dont les apparitions sont rares dans les médias, est l'homme de l'ombre chez I-care. Et ce n'est pas pour déplaire à ce juriste de formation. "Dès la création d'I-care, il était clair que Fabrice aurait un rôle opérationnel plus important que le mien. Cela ne m'a jamais posé le moindre souci. Comme beaucoup de CEO, il a une énergie hors du commun. L'avantage que j'ai sur lui, c'est le recul. En n'étant pas au four et au moulin comme lui, j'ai une vue plus globale et stratégique sur l'évolution du groupe."

Un recul très relatif… Arnaud Stiévenart n'est jamais très loin de Fabrice Brion. "On est en contact permanent. Fabrice m'envoie des WhatsApp dès 6 heures du matin ! Ce qui est assez incroyable avec lui, c'est que, quand je lui fais une suggestion, il arrive souvent qu'elle soit déjà d'application dans la journée ! Au-delà de notre longue amitié, c'est sans doute ça qui m'anime : à travers les conseils et les idées que je partage avec Fabrice, j'ai pu contribuer à faire grandir I-care et à faire en sorte que notre entreprise inspire toute une région."

Arnaud Stiévenart a croisé la route de Fabrice Brion dès les années de collège, à Saint-Ghislain. Originaires tous les deux du Borinage, ils ont progressivement nourri le projet d'entreprendre, ensemble, dans une région industrielle durement frappée par la crise industrielle et le chômage. "Tous les deux, nous étions animés par la volonté de montrer qu'il était possible, dans le Borinage, de renouer avec la prospérité économique sans devoir délocaliser", raconte Arnaud Stiévenart, dont l'esprit d'entreprise lui vient surtout de son père. Médecin à Dour, celui-ci avait eu l'opportunité, en fin de carrière, de reprendre une maison de repos et d'investir dans différentes sociétés de la région.

L’ingénieur et le juriste

Avant de fonder I-care, Fabrice Brion et Arnaud Stiévenart ont eu l'occasion de travailler pour le compte de grosses boîtes (le premier chez Emerson, le deuxième chez PwC). "C'est Fabrice qui, en 2004, est venu avec l'idée de lancer un projet en se basant sur son mémoire de fin d'études (à la Faculté Polytechnique de Mons, NdlR). On se retrouvait chez ma grand-mère pour réfléchir. C'est là qu'on a posé les jalons d'I-care."

S'ils partagent de nombreux points communs (attachement à leur région, passion pour l'automobile, goût pour l'entrepreneuriat,…), l'ingénieur en électromécanique et le juriste ont des profils très complémentaires. Ils ont eu aussi, dès les débuts d'I-care, la volonté de "faire du business autrement", souligne Arnaud Stiévenart, ce qui signifiait "mettre davantage l'humain au centre" du projet. Fabrice Brion ne manque d'ailleurs jamais de rappeler toute l'importance qu'I-care accorde au bien-être de ses collaborateurs au travail, à l'implication des employés dans la vie de l'entreprise (beaucoup d'entre eux sont devenus actionnaires en 2022) et à la solidarité avec la région (ce fut notamment le cas lors de la crise sanitaire).

Alignés sur les valeurs et la stratégie (laquelle prévoit, à terme, une introduction en Bourse), les deux fondateurs d’I-care dégagent, vingt ans après le début de l’aventure, l’impression d’un duo très soudé. Un peu comme le pilote et le copilote d’un bolide lancé à pleine vitesse, auquel la victoire ne peut échapper.

La découverte du "lean management"

Dans le parcours d'Arnaud Stiévenart, il y a une expérience qui l'a marqué à titre personnel, mais qui a eu aussi des retombées concrètes sur I-care. En 2007, soit trois ans après la création d'I-care, il a eu l'occasion de passer un an à la prestigieuse université Waseda de Tokyo. "C'est lors de ce voyage que j'ai étudié le modèle du lean management mis en place chez Toyota, raconte-t-il. Ce fut, pour moi, une vraie claque en matière de gestion d'entreprise qualitative et efficace." Dès son retour en Belgique, Arnaud Stiévenart parle de sa découverte à Fabrice Brion et lui suggère d'appliquer le modèle chez I-care. Un modèle qui repose sur deux grands piliers, dit-il. Le premier consiste à améliorer "de façon continue" l'efficience de l'entreprise, c'est-à-dire la capacité à tirer le meilleur parti des ressources disponibles. Le deuxième pilier est l'attention à l'humain et le respect.

En quelques dates :

26 avril 1979 : Naissance d’Arnaud Stiévenart.

1997-2003 : Bac et master en droit (UNamur et KU Leuven). Master en administration et gestion (UCLouvain).

2003-2006 : Auditeur et consultant chez PwC Belgium.

2004 : Cofondateur d’I-care.

2017 : Acquisition de Varina, société d’Antoing (injection plastique).