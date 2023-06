FailBetter: Ethias incite les jeunes à apprendre de leurs erreurs

Fidèle à sa signature Nous sommes là pour vous, l'assureur leur promet d'être toujours là pour les aider à se relever en cas de besoin…

Une posture peu banale venant d’un secteur habituellement méfiant par rapport à cette inexpérience des jeunes, comme le relève Vincent Pecasse, responsable marketing d’Ethias.

La stratégie, la création et le développement de #FailBetter sont à mettre au crédit de l’agence Springbok, avec pour objectif d’informer sur l’assurance dans un langage proche des jeunes (tutoiement requis), engager des conversations avec eux, les encourager à avancer et même leur permettre d’expérimenter de probables accidents de parcours. C’est la mission dévolue à "AI-ccident", une première belge nous dit-on.

Cet outil biberonné à l'intelligence artificielle se présente sans complexe sur #Fail Better : "Mets-toi dans le pétrin pour voir ! D'accord, il y a des choses plus marrantes à simuler qu'une journée de m**de… Mais tu veux voir quelle tête tu aurais si ta cuisine était en feu ? Si tu te blessais au sport ou si tu te retrouvais au mauvais endroit au mauvais moment à l'étranger ?"

Simuler virtuellement un sinistre

Via un QR code à scanner sur son smartphone, AI-ccident permet de simuler virtuellement ce genre de sinistre de manière très réaliste en faisant appel à l’IA générative Midjourney.

Pour le reste, outre évidemment des contenus informatifs sur les produits Ethias, #FailBetter propose aux jeunes de participer à une enquête et de partager leurs "idées futuristes" pour aider l'entreprise à imaginer l'assurance de demain ; l'assureur leur offre aussi un espace concours - Fail to win - avec la possibilité de remporter un an d'assurance gratuite.

Pour faire connaître le site failbetter.ai, Ethias déploie une campagne intégrée qui se déclinera au cours des prochains mois sur différents supports : affichage, radio, réseaux sociaux et autres services de streaming vidéo.

