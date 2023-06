Entre intégrisme et greenwashing: à quelle vitesse vous la voulez, votre transition ?

La meilleure preuve en est sans doute que le système économique s’en empare, ne serait-ce que dans sa communication. Les compagnies aériennes elles-mêmes vont jusqu’à nous offrir des billets d’avion plus vertueux… Et on voit déjà le début du paradoxe : alors que certains activistes convaincus s’engagent dans des actions de plus en plus radicales, une bonne part de la machine économique est en train de "normaliser" cette aspiration à un monde différent.

"Achetez un véhicule hybride" nous dit-on en substance, c'est forcément vertueux (ne serait-ce que d'un point de vue fiscal, et si vous vous décidez avant l'été…). Même si c'est un relatif non-sens énergétique.

On réalise ainsi qu'il y a tout un "gradient" de transition, où le citoyen-consommateur peut quasi se servir au menu : entre l'intégrisme vert, et le greenwashing à la louche ou à la cuiller, il existe une large palette.

Pendant que l’on choisit entre cinquante nuances de vert (pour la conscience), la planète continue sa marche inexorable vers le rouge : les zones polaires, les eaux autour de la Grande-Bretagne dépassent de plusieurs degrés leurs maxima habituels, notre avionneur européen est heureux d’annoncer une commande de 500 appareils… La fine couche de vernis vert craque facilement et on retrouve rapidement une réalité physique et économique brûlante qui n’a pas radicalement changé sa course.

Et vous, votre transition, vous la voulez à quelle vitesse ?