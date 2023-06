En Belgique on compte plus de 400 festivals de musique par an. Rapporté au nombre d’habitants, ce total est plus important que la France, l’Allemagne ou encore l’Espagne. Pourtant, l’organisation de festivals est un business très risqué.

D’abord parce que mettre sur pied un festival coûte très cher. Entre le matériel, la main-d’œuvre, et les artistes, les budgets dépassent rapidement le million d’euros. Un budget qu’il est difficile de tenir à l’équilibre, puisque les recettes sont aléatoires, contrairement aux coûts. Pour être rentable, les festivals doivent dépasser un seuil de vente de billets, la billetterie étant la principale source de revenus d’un festival.

Ce business model, très particulier, a été fragilisé par deux crises successives. Le Covid-19 d’abord, l’inflation ensuite. Ces deux phénomènes ont mis le marché des festivals sous tension, en raréfiant la main-d’œuvre et en faisant augmenter les coûts. Résultat, les festivals belges n’ont jamais été aussi nombreux, mais n’ont surtout jamais été aussi fragiles.

Un décryptage LN24 à regarder ci-dessus.