Airbnb : l’étonnante histoire de deux colocataires fauchés qui ont conquis le secteur des réservations de vacances

”Tout est parti d’un problème financier : nous avions un loyer à payer mais pas d’argent”, résume Joe Gebbia. Sur la paille, les deux étudiants, vivant à San Francisco, n’arrivent pas à joindre les deux bouts. Au même moment, une énorme conférence sur le design se produit dans la ville, secouée par une pénurie de chambres d’hôtel. Un heureux hasard pour Brian et Joe, qui y voient une opportunité pour boucler la fin du mois. Trois matelas gonflables (Airbed) dans le salon, un petit-déjeuner (breakfast) et le tour est joué pour accueillir quelques étrangers venus pour l’événement. Résultat, environ 1 000 dollars en poche et un site internet créé : Airbedandbreakfast.com.

À lire aussi

Obama et McCain

Si le site connait un succès le temps de quelques événements où les hôtels sont remplis, cela est loin d’être le cas le reste du temps. Les deux investisseurs peinent aussi à trouver des investisseurs. Seulement, en 2008, les deux colocataires font la rencontre de Nathan Blecharczyk, homme d’affaires et développeur. Une rencontre déterminante puisque ce dernier s’associe Brian Chesky et Joe Gebbia en tant que premier directeur technologique de l’entreprise.

Mais le problème du manque de financement reste malgré tout bien présent pour les désormais trois associés. Pour remédier à cela, ils décident de surfer sur la vague de la campagne présidentielle américaine entre Barack Obama et John McCain en créant une édition spéciale de boîtes de céréales. Avec deux versions : “Obama O’s” et “Cap’n McCain”. En deux mois, ils vendent 800 boîtes à 40 dollars pièces, soit 32 000 dollars gagnés pour le développement de l’entreprise. De quoi aussi se faire remarquer par Paul Graham, investisseur en capital-risque et fondateur de l’entreprise de financement de startups Y Combinator, qui apporte 20 000 dollars de plus dans la machine. Le début de la transformation du site peut commencer.

À lire aussi

En août 2009, “Airbedandbreakfast” devient “Airbnb”, et diversifie son offre en passant d’espaces partagés avec des matelas pneumatiques à des maisons entières, des appartements, des chambres privées. Les trois fondateurs rentrent officiellement sur le marché des réservations de vacances, se positionnant avec un concept situé entre l’hôtel et le ‘couch surfing’.

La toute première version de la plateforme après s'être renommée Airbnb. ©Capture d'écran Wayback Machine

Une entrée en Bourse en pleine crise

Depuis la remodélisation du site et son repositionnement stratégique, Airbnb a connu une croissance rapide. Et les investissements ne tardent pas à arriver. En novembre 2010, les trois fondateurs lèvent 7,2 millions de dollars grâce aux fonds de grands noms du capital investissement comme Greylock Partners et Sequoia Capital. Un an plus tard, après que l’acteur Ashton Kutcher annonce sa volonté d’investir dans le projet, c’est 119,8 millions de dollars qui sont récoltés. Et cela se ressent dans l’activité. Avec un million de nuitées réservées rien qu’en janvier 2011, ce chiffre explose en juin 2012, avec 10 millions de réservations.

Un succès commercial qui ne fera que grandir à travers les années, au point d’être présent dans plus de 100 000 villes différentes en 2020, sur tous les continents. Mais aussi de se diversifier un peu plus, avec une division luxe dans les logements, mais aussi dans l’expérience du tourisme animalier.

Au même moment, la plateforme de réservations de logements fait son entrée à la Bourse de New York, en pleine arrivée du Covid-19 dans le monde. Pas de chance pour Airbnb, dont la valeur de l’entreprise était estimée à 35 milliards de dollars avant la crise, qui a été contrainte de licencier environ un quart de son personnel, soit environ 1 900 des 7 500 employés. “Nous vivons collectivement la crise la plus atroce de notre existence”, avait écrit Brian Chesky dans un message envoyé aux salariés.

Un coup dur pour la société, qui a malgré tout su rebondir par la suite. En 2022, Airbnb a enregistré une année rentable pour la toute première fois de son histoire, 14 années après sa création.

La plateforme de réservation de logements a donc réalisé 8,4 milliards de chiffre d’affaires, soit une hausse de 40 % par rapport à l’année précédente, avec un bénéfice net de 1,9 milliard de dollars. Un bilan étonnant en constatant les difficultés que connaissent les autres plateformes de voyages pour se relancer après la crise. Brian Chesky justifie cette tendance par le fait que les particuliers souhaitent générer des revenus supplémentaires “souvent essentiels dans ces temps difficiles”.