General Atlantic investit 150 millions d’euros dans Odoo pour en faire un leader mondial

Fin mai, La Libre avait fait état de négociations “approfondies” entre Wallonie Entreprendre (WE) et des fonds d’investissement désireux d’entrer au capital d’Odoo. “WE pourrait céder une petite partie des 8 % qu’elle a dans Odoo, nous avait confié une source proche du dossier. Si l’opération se concrétise, ce sera avant la fin juin”.

C’est chose faite. Ce lundi matin, Odoo annonce en effet, par voie de communiqué, avoir reçu un investissement stratégique d’environ 150 millions d’euros de General Atlantic, une société d’investissement américaine de premier plan à l’échelle mondiale. L’objectif de General Atlantic est de soutenir l’expansion mondiale de la pépite technologique wallonne.

Un excellent investissement pour Wallonie Entreprendre

D’après nos informations, Wallonie Entreprendre, qui était entrée au capital d’Odoo dès 2014 et détenait encore 8 % des parts, a facilité l’arrivée de General Atlantic en lui cédant une partie de ses actions. WE reste toutefois le troisième actionnaire de référence aux côtés de Summit Partners et de Fabien Pinckaers, CEO et fondateur d’Odoo en 2002.

Si WE ne précise pas le pourcentage cédé à General Atlantic, il nous revient que la transaction devrait lui permettre de réaliser une plus-value de plus de 70 millions d’euros. Depuis son entrée au capital d’Odoo, Wallonie Entreprendre a investi 10,3 millions d’euros dans la société du Brabant wallon. Elle avait déjà récupéré 11 millions lors de précédentes modifications du capital. Son investissement dans la “licorne” wallonne lui aurait donc rapporté plus de 80 millions, ce qui est assez exceptionnel quand on sait qu’en 2014, Odoo était encore une start-up dont la valorisation avoisinait les 30 millions d’euros. Aujourd’hui, Odoo pèserait près de 4 milliards d’euros, selon les dernières estimations.

Lors de la précédente modification de l’actionnariat d’Odoo, intervenue en avril 2022, le fonds de capital à risque américain Summit Partners détenait 24 % du capital d’Odoo. Les deux actionnaires publics wallons, Wallonie Entreprendre (8 %) et Noshaq (2 %), avaient, à l’époque, conservé leur participation. Quant à Xavier Niel, patron de Free (groupe Iliad), il possédait encore 0,8 % d’Odoo. De leurs côtés, Fabien Pinckaers et des membres du management de l’entreprise contrôlaient 65 % du capital.

Créée en 1980, General Atlantic a soutenu plus de 500 entreprises en croissance à travers le monde. Au 31 mars, la société, dont le siège se trouve à New York, gérait plus de 75 milliards de dollars d’actifs.

Avec un chiffre d’affaires de 275 millions d’euros en 2022 et une croissance organique de 65 % par an, Odoo compte actuellement près de 3 000 employés dans le monde, dont 1 100 en Belgique. Odoo dessert une communauté mondiale de 10 millions d’utilisateurs.