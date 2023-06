Une co-entreprise d’IBA s’associe avec une société de Bill Gates

Les deux partenaires s’engagent à accroître la production à court terme de l’225Ac afin de soutenir les essais cliniques en cours et assurer, à long terme, un approvisionnement à grande échelle pour répondre à la demande croissante dans le monde.

Aucun impact financier immédiat

”Cette collaboration ne devrait pas avoir d’impact financier immédiat mais pourrait potentiellement générer des revenus substantiels dans le futur pour PanTera et, indirectement, ses deux actionnaires SCK CEN et IBA, une société cotée à la Bourse de Bruxelles”, explique un communiqué publié dans la foulée d’une suspension de la cotation de l’action IBA à la Bourse de Bruxelles.

Ce lundi depuis 12h28, l’action IBA était suspendue et valait alors 15,98 euros. Quelques minutes après sa reprise de cotation, à 14h30, l’action prenait 2,77 %, à 16,34 euros.

Une série de molécules en cours de recherche, associées à l’225Ac lors d’une fabrication ultérieure, ont le potentiel de pouvoir traiter une variété de cancers en ciblant les tumeurs solides, les métastases et les cancers systémiques tels que la leucémie, souligne-t-on encore. “Plusieurs études cliniques, allant des développements pré-cliniques à des essais cliniques de phase 3, sont en cours. Si la demande actuelle en 225Ac est forte, sa rareté constitue une difficulté. La collaboration entre TerraPower Isotopes et PanTera vise à répondre à cette difficulté d’approvisionnement et soutenir le développement clinique des médicaments basés sur l’225Ac comme option potentielle de traitement du cancer.”

”Tout en continuant la mise en place de notre technologie unique pour une production d’225Ac à grande échelle, dès 2024, nous offrirons aussi ce radioisotope aux développeurs de médicaments pour leurs recherches et leurs essais cliniques, ainsi qu’à des médecins pour une utilisation compassionnelle. Ce volume serait équivalent à 50 % de l’approvisionnement actuel et devrait renforcer le développement plus large des radiopharmaceutiques pour la thérapie alpha ciblée en tant que modalité de traitement efficace du cancer”, illustre encore le CEO de PanTera, Sven Van den Berghe, cité dans le communiqué.

IBA, basée à Louvain-la-Neuve, est spécialisée dans la protonthérapie alors que le SCK CEN est un centre de recherche belge spécialisé dans le nucléaire. Quant à la société TerraPower Isotopes, elle a été co-fondée en 2006 par le milliardaire américain Bill Gates.