Des avantages fiscaux mis en place pour les projets bruxellois durables ? “Ce dispositif tombe à point nommé”

La Région de Bruxelles-Capitale a en effet instauré le dispositif “investcoop.brussels” qui permet, depuis le 1er juin 2023, de souscrire des parts dans une coopérative de financement bruxelloise en obtenant un avantage fiscal. Les trois coopératives agréées sont Credal, Fincommon (la coopérative créée par Financité) et pour le côté néerlandophone Hefboom.

”C’est un dispositif intéressant qui permettra à chaque investisseur d’obtenir un crédit d’impôt de 3,5 % par an pour une durée maximum de 5 ans”, explique Béatrice Goethals, project manager chez Credal. Le rendement n’est pas seulement fiscal puisque les investisseurs ont aussi droit aux dividendes. Pour Credal le dividende est de maximum 2,5 %. Au cours de ces dernières années marquées par des taux au plancher, il a été aligné sur le taux minimum des livrets d’épargne, c’est-à-dire 0,11 %.

Plusieurs conditions

Pour bénéficier de cet avantage fiscal, il faut remplir plusieurs conditions : être assujetti à l’impôt sur le revenu des personnes physiques en Région de Bruxelles-Capitale ; souscrire des parts pour un montant minimum de 100€ dans au moins l’une des coopératives (avec un maximum de 100 000 euros pour l’avantage fiscal) ; acquérir ces parts à titre privé ; être encore en possession des parts au terme de la période imposable à laquelle se rapporte le crédit d’impôt.

Du côté de Credal, on veut se montrer rassurant en termes de risques pour les éventuels investisseurs. “On a très peu de sinistralités de nos crédits. Le dispositif bruxellois tombe à point nommé. Il apporte plus d’argent alors qu’il existe plein de projets de qualités”, poursuit Béatrice Goethals. Ce dispositif vise clairement “à mobiliser l’argent citoyen bruxellois pour l’économie bruxelloise durable à Bruxelles C’est du circuit court”, résume-t-elle.

Aurélie Hankar et Anaïs Verrijdt sont deux exemples de ce “circuit court”

Smala, du champ à Anderlecht, à l’assiette à Saint-Gilles

Anaïs Verrijdt est la gérante du resto Smala situé dans le bas de la chaussée de Waterloo à Saint Gilles où elle est en salle et sa compagne Arth Alvarez travaille en cuisine. “Le projet a démarré en 2018. J’avais une activité de traiteur avec ma compagne”, nous raconte Anaïs.

Anaïs et sa compagne Art ont ouvert le resto Smala il y a un an. ©D.R.

L’appel à projet lancé par Boeren Bruxsel Paysans est une occasion à ne pas rater, se disent-elles. Le lopin de terre situé à Anderlecht décoché à cette occasion va leur permettre de développer une activité de maraîchage pour une location du terrain au prix dérisoire de 230 euros par an. C’est ainsi qu’est née Smala Farming. “Cela nous a permis de développer le concept du champ à l’assiette”.

Le resto a ouvert ses portes il y a un an, grâce à un financement de 70 000 euros de Credal contracté en 2022 à un taux de 3,5 %. “C’était une évidence de faire appel à eux. La principale qualité de Credal c’est d’être proche de leurs clients et d’être plus flexible. C’est important pour des entrepreneuses comme nous de sentir qu’on peut poursuivre notre projet sans devoir toujours verser l’argent à heure et à temps. Cette souplesse est précieuse”, ajoute Anaïs. Faut-il préciser qu’Anaïs et Art n’avaient pas un profil éligible auprès des banques commerciales…

Une “guinguette” à Anderlecht

L’argent a servi à réaliser des travaux de rénovation et d’installation de la cuisine. Le resto a une capacité de 32 ouverts. Les menus 3 à 5 services vont de 42 à 64 euros.” On était pleins tous les jours jusqu’à la crise énergétique. Depuis septembre-octobre, je ne vous cache pas qu’on connaît des hauts et des bas”, raconte-t-elle sans montrer de découragement.

Le resto est ouvert du mardi au vendredi. Le week-end, Anaïs et Art tiennent leur “guinguette” sur le champ à Anderlecht où les clients peuvent aller manger et acheter (le samedi de 12 à 15h) les légumes qui y sont cultivés. Anaïs et Art n’ont donc pas choisi un projet de tout repos. Et la priorité va au remboursement du prêt. “On arrive à rembourser notre emprunt. Ça passe avant les deux salaires. C’est compliqué pour vivre, mais on est passionnées”.

Nomad Community, le café de coworking ouvert 7 jours sur 7

C’est en octobre 2021 qu’Aurélie Hankar a ouvert son café de coworking, Nomad Community situé dans la commune bruxelloise de Saint-Gilles dans un ancien bâtiment classé de l’architecte Ernest Blérot reconnaissable par sa très grande façade et ses deux grandes baies vitrées. “L’idée est d’attirer des indépendants qui cherchent un lieu pour travailler. Les gens paient à l’heure, boisson incluse”, explique Aurélie.

Aurélie (en haut sur la photo) a créé le Nomad Community en octobre 2021. ©Giorgio Kavadias

La mise en œuvre de son projet est allée vite. Il s’est déroulé à peine quatre mois entre l’obtention du financement de 70 000 euros par Credal et l’ouverture de ce café, accessible sept jours sur sept. Le prêt accordé à un taux de 3 % a servi à rénover l’espace commercial. “Cela m’a pris un an de recherche pour le trouver. Ce n’était pas facile”, précise néanmoins Aurélie.

Faire appel à la coopérative Credal a pour elle “plus de sens” que d’aller dans une banque commerciale. C’est très chouette d’avoir en face de soi des personnes qui croient autant que vous au projet”. Elle a préféré la coopérative car elle se sentait “plus entourée”. Avec la coopérative, elle n’a pas seulement obtenu un moyen de financement. “Je reçois souvent des appels de leur part pour me demander si tout va bien”. Un coup de fil qui fait du bien surtout quand le contexte général peut s’avérer plus difficile comme par exemple avec la flambée des prix de l’énergie.

Ce sont quelques 30 personnes par jour qu viennent travailler à Nomade Community. “Parfois ce sont des gens de passage, parfois des nomades digitaux, une grande tendance pour le moment”.

Tarif horaire

Le tarif horaire est de 5,5 euros ou encore 27, 5 euros pour la journée. Aurélie s’appuie sur deux personnes indépendantes pour faire tourner son établissement sept jours sur sept. Afin de faire venir du monde, Elle organise aussi des événements.

Jusqu’à présent, tout a l’air de se passer comme elle veut. Ce café est “son deuxième boulot en solo après un premier “pas très porteur”, raconte celle qui fut aussi directrice de magasin après des études de communication. “C’est fou comme on peut piocher dans son expérience passée”.