Les transmissions d'entreprise ont dépassé leur niveau pré-Covid en Wallonie

Selon Wallonie Entreprendre, 4.990 emplois ont ainsi été pérennisés grâce à la transmission d'entreprises.

Le multiple moyen de valorisation des entreprises transmises en Wallonie, calculé en divisant la valeur d'entreprise par son résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (ebitda), s'est élevé à 6,1.

"La pension est le principal motif de vente dans les plus petits dossiers. La volonté de réaliser un gain financier et de sécuriser son patrimoine l'est principalement dans les dossiers plus importants", souligne encore Wallonie Entreprendre qui rappelle que la réussite des transmissions d'entreprises est essentielle pour le maintien de nombreux emplois sur le territoire wallon.