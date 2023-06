"L'instabilité politique en Belgique combinée à la fragilité économique forment un cocktail dangereux"

Pour la fédération patronale, si on avance que la Belgique a mieux résisté que prévu pour le premier semestre 2023, le tableau pourrait s’assombrir à plus long terme.

Habituée à taper sur le clou du “handicap salarial” de notre pays par rapport à ses voisins, la FEB estime que celui-ci augmente de 5 points de pourcentage, pour atteindre désormais 15 %.

guillement "Basons notre politique sur les critères chiffrés et non sur des impressions et des perceptions."

”L’indexation automatique des salaires fait que ceux-ci auront augmenté de 17 % entre 2022 et 2024”, alerte encore la FEB.

”Ce sont les prévisions du Bureau fédéral du plan. C’est gigantesque. On n’a pas connu cette indexation depuis de longues années, même en 2008. Il faut remonter aux années 1970-1980 pour retrouver un niveau pareil”, glisse à ce propos l’économiste en chef de la FEB, Edward Roosens, prévenant que l’ensemble des secteurs dont dépendent les membres de la FEB craignaient de perdre en rentabilité.

”Le volume d’exportations nettes contribue négativement au PIB. On attend à ce que ça se poursuive”, poursuit-il. En clair, on exporte moins que l’on importe. “Les exportations nettes ont un impact négatif de -0,5 %" sur le PIB.

”Il faut un pacte de compétitivité plutôt qu’une réforme fiscale !”

Néanmoins, la FEB pointe que la consommation des ménages se porte bien mais que le commerce de détail est toujours inférieur à hauteur de 10 % par rapport à son niveau pré-Covid et reste fortement concurrencé par l’e-commerce et donc la concurrence étrangère, ainsi que des achats transfrontaliers.

”On voit que le déficit public est trop élevé et risque de s’accroître dans les prochaines années. Il y a un assainissement à faire. Si on ne le fait pas, il y a le danger de la réaction des marchés financiers par rapport à la situation à long terme et donc potentiellement une forte hausse des taux d’intérêt”, affirme encore l’économiste, qui assume cette importance des marchés et des investisseurs dans l’équation. “Le gouvernement doit donc s’atteler à l’amélioration de la situation budgétaire, et cela dès maintenant”, tranche-t-il.

”Je ne comprends pas pourquoi on continue de mettre en œuvre des mesures pour favoriser le pouvoir d’achat, qui est déjà en augmentation de 3,5 à 4 % – en partie grâce à l’indexation automatique des salaires, NdlR -, alors que la compétitivité est délaissée. Il faut un pacte de compétitivité plutôt qu’une réforme fiscale !” s’offusque quasiment Pieter Timmermans.

”À court terme, il n’y a pas de problème. Mais on a de sérieux soucis qui nous attendent si on ne change rien. Ça ne sert à rien de faire une réforme fiscale si c’est pour que ce soit payé par des entreprises qui sont déjà confrontées à de tels handicaps. Et on risque de repousser ces discussions après la période électorale”, regrette-t-il.

”L’instabilité politique combinée à une fragilité économique, c’est un cocktail très dangereux. Car on reporte la facture sur l’avenir”, avance-t-il encore.

La réforme fiscale, un coup dans l’eau ?

Si Pieter Timmermans tacle la réforme fiscale telle qu’elle est à l’heure actuelle, a-t-elle trouvé grâce à ses yeux auparavant ? “Le projet du ministre des Finances de Vincent Van Peteghem (CD&V), il y a un an et demi, était plutôt un bon départ. Tous les éléments étaient dedans. Mais par la suite, nous nous sommes étonnés de voir que les phases de novembre puis mars dernier ne correspondaient plus. Par exemple, il était prévu que la taxe sur les comptes-titres soit supprimée, finalement, ils comptent la doubler”, avance-t-il, même si le lien avec la compétitivité des entreprises n’est pas direct. Mais cela pourrait nuire à l’attractivité de la Belgique au niveau des investissements, si on suit le raisonnement global de la FEB.

”Ça ne sert à rien d’augmenter la TVA si on perd en volume de vente. Basons notre politique sur les critères chiffrés et non sur des impressions et des perceptions”, termine encore Pieter Timmermans.