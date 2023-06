Zalando attaque en justice le paquet européen sur les services numériques

La plateforme de ventes en ligne de vêtements et d'accessoires de mode et de beauté Zalando introduit un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre le paquet législatif européen sur les services numériques, annonce mardi le Financial Times. L'entreprise allemande contesterait le fait d'être assimilée à une "très grande plateforme", selon le quotidien économique et financier.