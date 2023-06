Chift, créateur belge de la "multiprise" pour logiciel, rejoint Station F à Paris: "Une opportunité significative"

”Aujourd’hui, explique Gauthier Henroz, cofondateur et CEO de Chift.eu, nous comptons une trentaine de clients, dont plus de 20 le sont devenus au cours des deux derniers mois. De plus gros clients commencent à s’adresser à nous”. Les clients de la start-up, qui a un pied à Bruxelles et l’autre à Mont-Saint-Guibert, sont des sociétés qui développent des logiciels financiers et comptables. La première à travailler avec Chift fut Vertuoza, scale-up de Nivelles active dans les logiciels pour le secteur de la construction. Depuis lors, d’autres sociétés – comme Horus, Smovin, Plug&Pos (Advensys), … – ont fait appel à Chift. Du côté français, la start-up belge commence aussi à attirer de belles références, telles que Agicap, Pennylane, Libeo, Axonaut,...

Des “API unifiées” et des “connecteurs”

Voici quelques semaines, à la suite d’un contact avec le directeur de l’innovation de Cegid, Gauthier Henroz s’est vu proposer de poser la candidature de Chift au programme d’accélération Data Lab financé par le Cegid. Bingo ! Parmi plusieurs centaines de postulantes, la start-up belge a été sélectionnée (au même titre, comme nous l’écrivions récemment, que la start-up bruxelloise Recovr !). Cegid, qui emploie 4 400 employés et réalise un chiffre d’affaires légèrement inférieur à 800 millions d’euros, est un éditeur de logiciels de premier plan qui développe des solutions de gestion pour les professionnels de l’expertise-comptable, de la finance, de la paie et des ressources humaines.

“Cegid couvre 60 % du marché des comptables en France, ajoute le CEO de Chift. Intégrer leur Data Lab représente une opportunité significative étant donné l’expertise de Cegid dans plusieurs de nos verticales clés (comptabilité, facturation, e-commerce, points de vente) et notre ambition de devenir l’acteur incontournable des intégrations financières et comptables en France”.

guillement “Le connecteur est, en quelque sorte, le tunnel qui va conduire jusqu’à la porte d’accès, à savoir l’API."

L’intégration est au cœur de l’activité développée par Gauthier Henroz et ses deux partenaires, Henry et Matthieu Hertoghe. Pour expliquer ce qu’ils font, les trois fondateurs de Chift prennent l’image de la multiprise : “Nous sommes la multiprise du logiciel”. Autrement dit, dans un monde informatique où les logiciels financiers et comptables pullulent (avec, selon les pays, des spécificités importantes), Chift veut jouer le rôle de “trait d’union”. Dans le jargon, on appelle cela des “API unifiées” et des “connecteurs”. “Le connecteur est, en quelque sorte, le tunnel qui va conduire jusqu’à la porte d’accès, à savoir l’API (interface de programmation applicative, NdlR)”, illustre Gauthier Henroz. L’avantage est double : un gain de temps substantiel pour les équipes de développement et des opportunités de croissance pour les éditeurs de logiciels grâce aux intégrations. À ce jour, Chift a déjà créé quatre API unifiées (comptabilité, e-commerce, facturation et points de vente) et une trentaine de connecteurs.

Pour accompagner sa montée en puissance en Belgique et en France, mais aussi d’autres marchés européens (comme les Pays-Bas, le Luxembourg, la Suisse, …), Chift avait bouclé, à l’automne, une première levée de fonds de 700 000 euros auprès du fonds wallon W.IN.G. et de Seeder Fund. Une nouvelle levée de fonds, destinée à “renforcer les équipes et se donner les moyens de croître sereinement”, est déjà en préparation.

Trois fondateurs complémentaires et expérimentés

Chift a été créé en avril 2022 par trois copains: Gauthier Henroz (CEO), Matthieu Hertoghe (CCO) et Henry Hertoghe (CTO). L’origine du projet vient des expériences passées des fondateurs : Gauthier travaillait comme commercial chez Easi (Nivelles), Matthieu en tant qu’expert Odoo chez Eezee-IT (Wavre) et Henry en tant que IT Manager chez Mercier-Vanderlinden (Anvers). Ils ont tous les trois été frustrés par le coût et le temps passé pour construire des intégrations. Ils décident de quitter leur boulot et consacrent six mois à rencontrer et interviewer des entreprises du secteur IT en Belgique.

L’objectif ? Trouver la bonne manière d’adresser ce problème et construire le bon produit. En mars 2022, ils proposent une solution d’API unifiées afin de connecter Vertuoza (logiciel pour le secteur de la construction) à tous les outils comptables. Dominique Pellegrino, cofondateur de Vertuoza et ancien collègue de Gauthier chez Easi, accepte d’être bêta testeur. Un an plus tard, Chift décolle.