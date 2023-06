La première Suzuki électrique pour l’Europe sera fabriquée en Inde

C’est un peu l’approche de Suzuki, dont le premier modèle électrique sera en cycle de production à partir de la fin 2023.

Le projet est de proposer cinq véhicules électriques pour 2030 sur le Vieux Continent dans les prochaines années. De quoi, espère Suzuki, faire grimper les ventes de véhicules électriques à 80 % à cet horizon. Les 20 % restants seront des hybrides.

Suzuki compte en tout cas rester fidèle à son ADN : l’offre électrique comprendra bien de petits véhicules compacts, un segment de plus en plus délaissé par ses concurrents.

Champion au… Bhoutan

Le constructeur de Shirasuka compte en tout cas rester fidèle à son ADN : l'offre électrique comprendra bien de petits véhicules compacts - un segment de plus en plus délaissé par des concurrents - mais intégrera aussi l'un ou l'autre SUV, très populaire sur le marché européen où, pour rappel, seules les voitures sans émission de CO2 pourront être commercialisées à partir de 2035. "Nous sommes les spécialistes des voitures compactes. C'est prévu dans le pipeline pour les années à venir", assure Olivier Fontaine, Marketing Manager pour le marché Belux.

À lire aussi

Il n'en reste pas moins que le constructeur reste bien mystérieux sur ce modèle 100 % électrique. "Ce sera un nouveau modèle, qui n'est pas encore connu", poursuit-il. "Il a été développé à 100 % par Suzuki en Inde où cette voiture sera fabriquée." Suzuki s’est associé de longue date au groupe indien Maruti, avec succès. Maruti Suzuki est ainsi le leader du marché avec plus de quelque 43 % des ventes dans le segment des voitures pour particuliers.

C’est toutefois au… Bhoutan, royaume bouddhiste situé dans l’est de la chaîne de l’Himalaya, que le constructeur japonais possède sa plus grande part de marché avec 59,6 %, l’Asie mais aussi l’Afrique étant deux continents où Suzuki se distingue le plus.

Problèmes de livraison

Et pour la suite ? Les modèles électriques ultérieurs seront fabriqués au Japon et sans doute en Europe, où Suzuki est implanté en Hongrie depuis 1991, juste après la fin du bloc communiste. Sur le Vieux Continent, c’est d’ailleurs dans ce pays que Suzuki possède sa meilleure part de marché, avec 12,8 %.

À lire aussi

En Belgique, c'est bien plus modeste, avec 0,99 % de parts de marché sur les 5 premiers mois de l'année, toutefois en forte hausse par rapport à 2022. "Une production en Europe permet d'avoir des délais de livraison beaucoup plus courts et de pouvoir satisfaire les clients plus vite." Des retards de livraison ont en fait fortement pénalisé l'an dernier cette marque distribuée par le groupe Astara.

L'arrivée, à partir de la fin 2023 de la nouvelle Swift devrait permettre à Suzuki Belgique de jouer gagnant l'an prochain. "La Swift représente 25 % de nos ventes", remarque le Marketing Manager Belux. "Le nouveau modèle devrait nous permettre de réaliser une croissance intéressante." En attendant l'arrivée d'un premier véhicule électrique au prix sans doute abordable vu son lieu de production.P. D.-D.