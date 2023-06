Strip-teases, bagarres, insultes... : les compagnies aériennes s'inquiètent de la hausse des passagers fortement alcoolisés

À lire aussi

Consciente des excès de certains de ses clients, la direction de Ryanair a décidé de serrer la vis à l’approche du rush de cet été : elle va interdire à ses passagers de boire leur propre alcool à bord des avions. Une règle qui est déjà de mise au sein de l’immense majorité des compagnies aériennes et qui est fortement recommandée par l’Iata, l’association internationale du transport aérien. “Nous n’interdisons ni ne confisquons l’alcool acheté au duty-free de l’aéroport aux portes d’embarquement, précise la compagnie irlandaise à “La Libre”. Les passagers peuvent transporter de l’alcool à bord, mais ne doivent pas le consommer pendant le vol”. Une règle qui vaut pour “tous les vols” de Ryanair et non pas sur quelques vols “à risque”, ceux entre les îles britanniques et l’Espagne par exemple, comme cela avait été évoqué par certains.

Notons que Ryanair est très loin d’être la seule compagnie à être confrontée à ces dérives alcoolisées qui seraient en recrudescence. Les derniers chiffres de l’Iata, montrent ainsi qu’un incident “indiscipliné” a été signalé pour 568 vols en 2022, contre un pour 835 vols en 2021. La consommation excessive d’alcool se trouve dans le top 3 des incidents les plus fréquents, avec le non-respect des règles par les passagers et la violence verbale.

“Les incidents de violence physique restent très rares, mais ils ont connu une augmentation alarmante de 61 % par rapport à 2021, se produisant une fois tous les 17 200 vols, s’inquiète Conrad Clifford, l’un des dirigeants de l’Iata qui pointe le rôle des aéroports. “Il est particulièrement important que les bars et les restaurants des aéroports veillent à ce que la consommation d’alcool soit responsable. Personne ne veut empêcher les gens de s’amuser lorsqu’ils partent en vacances, mais nous avons tous la responsabilité de nous comporter avec respect envers les autres passagers et l’équipage”. L’association demande aux compagnies aériennes et aux autorités compétentes de ne pas hésiter à sévir face à ces passagers indisciplinés qui “peuvent rendre un vol très inconfortable pour tous les autres.”

Des règles bien claires chez Tui et Brussels Airlines

Un message bien reçu du côté de la compagnie aérienne Tui, où l’on constate aussi une hausse des cas d’agressivité à bord – pas seulement liés à l’alcool- depuis la pandémie. Et ce malgré des règles bien établies. “Si une personne boit de l’alcool acheté en dehors de l’avion, les membres d’équipage expliqueront l’interdiction au passager, en confisquant la bouteille le temps du vol, insiste la porte-parole Sarah Saucin. Si la consommation d’alcool est combinée à un comportement agressif, le commandant de bord peut intervenir et demander l’intervention de la police au retour au sol, dans les cas les plus extrêmes”.

Les cas d’agressivité à bord peuvent mener à une “interdiction de vol temporaire ou définitive”. Dans tous les cas, un rapport est établi par l’équipage afin de constituer un dossier avec l’identification du ou des fauteurs de troubles. Chez Brussels Airlines, les règles sont aussi très claires : les passagers peuvent uniquement consommer les alcools qu’ils achètent dans l’avion ou qui sont offerts par la compagnie, “ceci pour des raisons de sécurité et en ligne avec les guidelines de l’Iata”. Le passager peut difficilement feindre qu’il n’est pas au courant de ce règlement. “Cette interdiction de consommer son propre alcool est non seulement mentionnée sur les cartes se trouvant dans la pochette de chaque siège et via messages vidéo lors des vols long-courriers, mais aussi rappelée oralement par l’équipage avant le décollage”, insiste Joëlle Neeb, la porte-parole de la compagnie aérienne belge. ” Nos membres d’équipages sont également vigilants à ce sujet et limite la consommation des boissons alcoolisées offertes ou vendues si cela est nécessaire”, conclut-elle.