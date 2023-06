Verdissement des voitures de société : "L’offre en matière de recharge n’est pas encore à niveau"

Concrètement, seules les voitures de société qui n'émettent pas de CO₂ (électriques ou à hydrogène) restent déductibles à 100 % jusqu’au 1er janvier 2027, après quoi cette déduction sera également progressivement supprimée. Le régime actuel de déduction fiscale continue à s’appliquer pour les voitures de société à moteur thermique (essence et diesel) acquises avant le 1er juillet 2023. Pour les voitures particulières utilisant du carburant fossile (essence, diesel, GPL...) achetées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2025, la déductibilité sera progressivement supprimée.

Par ailleurs, la cotisation CO₂ augmentera pour les voitures de société achetées après le 1er juillet 2023. Le montant de cette augmentation dépend du type de carburant et des émissions de CO₂ du véhicule.

Qu’est-ce que cette réforme signifie pour les employés ? Pour Olivier Marcq, conseiller juridique chez Acerta, si l’électrification des véhicules de société pose problème, "c’est plus une question de temps qu’une question de moyens".

À lire aussi

Une voiture plus verte mais plus contraignante

Si la réforme a clairement l’ambition d’être bénéfique pour l’environnement, elle peut être contraignante pour les travailleurs. En cause : les infrastructures de recharge. "L’offre en matière de recharge, surtout en Wallonie par rapport à Flandre, n’est pas encore à niveau. Il y a des personnes qui habitent en appartement qui ne peuvent pas placer une borne de recharge dans le garage ou d’autres qui habitent dans des maisons accolées où il n’est pas autorisé d’avoir une place de parking réservée devant. Si, à terme, toutes les voitures de société deviennent 100 % électriques, on risque d’avoir un problème", avertit le conseiller juridique. Il prévient que certains travailleurs vont préférer récupérer une partie de leur salaire et s’acheter une voiture plus polluante mais moins contraignante pour eux.

guillement L'offre en matière de recharge n'est pas encore au niveau. Si, à terme, toutes les voitures de société deviennent 100 % électriques, on risque d'avoir un problème.

Et du côté de l’employeur, quels sont les coûts engendrés ? Si l’usage privé d’une voiture de société n’est pas soumis aux cotisations de sécurité sociale ni pour l’employeur ni pour le travailleur, "l’employeur paie une cotisation de solidarité qu’on appelle 'la cotisation CO₂' pour compenser. Pour les voitures qu’on achète à partir de ce week-end, cette cotisation va être multipliée par 2,25 et va continuer d’augmenter d’année en année, ce qui représente un coût pour l'employeur", explique le juriste. "L’employeur va donc revoir la liste des voitures qu’il se permet d’acheter à ses travailleurs et va sans doute leur proposer uniquement des voitures électriques ou les mettre en avant."

Les bornes de recharge : à domicile ou au bureau ?

De nouveau, la question des bornes de recharge se pose… "À l’heure actuelle, il y a des bornes de recharge rapide mais qui reviennent aussi cher que le carburant normal. Il y a donc toute une série d’employeurs qui vont encourager une charge plus lente. Or, si à chaque fois le soir il faut aller se mettre sur un parking pendant 2-3 heures pour récupérer de l’autonomie avant de rentrer chez soi, ça peut en décourager plus d’un." Olivier Marcq mentionne la possibilité de recharger sa voiture sur une prise classique "mais la durée est encore plus longue et il y a des risques d’incendie si la prise n’est pas dédiée à cet usage".

guillement Si à chaque fois le soir il faut aller se mettre sur un parking pendant 2-3 heures pour récupérer de l'autonomie avant de rentrer chez soi, ça peut en décourager plus d'un.

Peut-on imaginer que le travailleur installe une borne de recharge chez lui, au frais de l’employeur ? Éventuellement. Le conseiller juridique explique qu’un retour fiscal est possible jusqu’à la fin de 2024. Une autre solution est l’installation de bornes de recharge sur le terrain de l’entreprise, si l’employeur en a l’espace et les moyens. "Et si l’employeur a des panneaux solaires, là, c’est la situation idéale."

À l’heure actuelle, presque un employé sur quatre dans le secteur privé belge bénéficie d’une voiture de société. La valeur catalogue moyenne des voitures de société électriques propres a pratiquement doublé au cours des dix dernières années, passant de 30 000 à 58 000 euros.