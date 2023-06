Inclusivité dans les entreprises: appels fantômes et quotas pour passer des bonnes intentions aux actes ?

Parmi les entreprises avec un plan d’action, 33 % d’entre elles ont déclaré avoir procédé à une analyse approfondie des parcours professionnels existants au sein de l’entreprise en vue d’un recrutement plus inclusif à tous les niveaux. Pour les sociétés de capital-investissement, c’est un peu moins, avec 22 %. Mais d’autres stratégies ont été implantées. “27 % des entreprises interrogées proposent des formations pour prévenir des préjugés inconscients. Mais il y a beaucoup d’autres actions possibles comme la création de plateformes pour les personnes concernées. Certaines entreprises font même des 'appels fantômes' afin de voir si les employés appliquent ces notions. Mais en général, cela se passe surtout dans un cadre plus informel. L’important, c’est de communiquer en faisant parler les employés par rapport à leurs demandes.”

Du progrès, mais il y a encore du boulot

Une évolution positive donc, mais il reste encore deux tiers des entreprises à ne pas se pencher sur la problématique de la diversité et de l’inclusion. “Cela dépend un peu de la bonne volonté des dirigeants. C’est parfois aussi lié à la culture de l’entreprise, qui peut évoluer mais cela prend du temps. Il y a peut-être aussi un peu de peur de se lancer parce qu’en effet, on ne sait jamais si cela va découler vers quelque chose de positif”, indique Véronique Elskens. L’étude démontre d’ailleurs que les entreprises utilisant une stratégie DE&I développent plus de créativité, et cela se ressentirait dans la rentabilité. Mais cette nouvelle dynamique a aussi un impact parmi les potentiels candidatures à un emploi.

Le rapport de Robert Half a notamment remarqué une nouvelle tendance chez les candidats, qui s’avèrent être intéressés de plus en plus à aux concepts d’inclusivité et d’égalité. “La nouvelle génération fait partie des déclencheurs de ces changements puisqu’on a remarqué que 26 % des candidats à un poste parmi les entreprises interrogées posent des questions sur les démarches mises en place dès l’entretien d’embauche.”

Des quotas ? Attention aux extrêmes

Si les entreprises sont de plus en plus sensibilisées à tous les niveaux, elles ne sont pas exemptées de certains potentiels excès. Parmi les sociétés avec une stratégie DE&I, 23 % d’entre elles utilisent des quotas pour recruter de manière plus diversifiée. Cela pourrait s’apparenter de la discrimination positive, mais Véronique Elskens met de la nuance. “C’est vrai que certaines sociétés imposent des quotas stricts. Et même si c’est un pas dans la bonne direction, il ne faut pas passer à une autre extrême pour autant”, lance la directrice Benelux. “Mais dans le cas des membres du conseil d’administration, on constate encore une inégalité beaucoup trop forte. Les quotas servent donc aussi à 'forcer' en quelque sorte la main.”

Un juste milieu pourrait cependant être trouvé d’après Véronique Elskens : adapter le pourcentage du quota par rapport à la proportion de diversité des candidats potentiels à un emploi, en prenant en compte les profils qui sortent de certaines études par exemple.