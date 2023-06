Premier vol "spatial" commercial pour Virgin Galactic : 410 000 euros pour quelques minutes en apesanteur

Pour cette grande première, six personnes seront à bord. Les deux pilotes, un instructeur de Virgin Galactic, deux hauts gradés de l’armée de l’air italienne, un ingénieur du Conseil national de la recherche (CNR) italien. Concrètement, le vaisseau montera jusqu’à 87 000 mètres d’altitude avant de descendre progressivement en planant, permettant ainsi à ces quelques privilégiés de ressentir l’apesanteur le temps d’une dizaine de minutes.

Ambiance futuriste pour le premier voyage commercial dans le vaisseau nommé "Unity". ©Photo News

Un montant conséquent, mais de nombreux impatients

Pour ce vol d’environ une heure trente, les quatre passagers ont du déboursé par moins de 450 000 dollars par personne, soit environ 410 000 euros. Bien au-dessus des premières annonces de la compagnie, qui prévoyait d’abord un montant entre 200 000 et 250 000 dollars.

Cela ne décourage pas les plus passionnés (et les plus fortunés) puisque la société aérospatiale enregistre déjà une longue liste d’attente pour les prochains vols. Entre 2005 et 2014, lorsque les premières annonces de vols commerciaux commençaient à arriver, 600 personnes avaient acheté leur billet, pour un tarif entre 180 000 et 230 000 euros. Depuis, 200 tickets supplémentaires ont été vendus avec le prix rehaussé.

Si l’attente est longue pour ces 800 personnes, elle ne le sera a priori plus pour longtemps puisque la compagnie a déjà prévu un second vol en août, et ambitionne de mener jusqu’à 400 vols par an à terme.

Un vol “spatial”

Voler jusqu’à 87 km d’altitude, peut-on vraiment parler d’un vol spatial ? Il semblerait que Richard Branson joue avec les mots. En effet, la Fédération aéronautique internationale (FAI), qui catalogue les standards en matière d’astronautique et d’aéronautique, considère que l’espace commence à partir de 100 km au-dessus du niveau de la mer.

Cela veut-il dire que ce premier vol spatial commercial pour Virgin Galactic n’en est finalement pas un ? Oui et non. En 1956, Theodore von Kármán, un physicien américano-hongrois, s’est intéressé à la question. Comme point de repère, il a fixé que l’espace débute là où l’atmosphère devient si fine qu’elle devient un plafond pour l’aéronautique. Résultat de ses calculs : 83,8 km. Une distance précise mais qui ne fait pas loi étant donné qu’il n’y a pas une frontière physique en tant que tel.

Par mesure de facilité donc, la distance de 100 km a malgré tout été maintenue par les fédérations aéronautiques et aérospatiales… Sauf aux États-Unis, qui préfèrent se fier à la “ligne de Kármán”. C’est grâce à cette particularité américaine que Virgin Galactic peut donc affirmer que ce premier vol commercial sera bel et bien spatial.