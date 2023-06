Engie relève ses prévisions annuelles

La société française évoque une normalisation progressive des conditions de marché, une bonne performance de ses activités B2B pour les entreprises et une bonne performance de ses activités de gestion de l'énergie en Europe.

Le bénéfice avant intérêts et impôts, hors activités nucléaires, se situerait, lui, entre 8,5 et 9,5 milliards d'euros au lieu d'un montant situé entre 6,6 et 7,6 milliards d'euros.