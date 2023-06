La biotech wallonne Univercells revend sa filiale Univercells Technologies pour 136 millions d'euros

"L'acquisition d'Univercells Technologies représente une étape importante dans la stratégie de Donaldson en matière de sciences de la vie, a déclaré Tod Carpenter, président du conseil d'administration et CEO de Donaldson.

Univercells Technologies fera partie du segment Donaldson Life Sciences.

Basée à Nivelles, Univercells Technologies emploie plus de 100 personnes dans le monde. La société a généré un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros en 2022 et a été acquise pour un montant de 136 millions d'euros sur une base libre de dettes et de liquidités, sous réserve d'ajustements de clôture.

Mathias Garny, le CEO d'Univercells Technologies, a partagé : "Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de rejoindre Donaldson, alors que nous développons notre portefeuille de plateformes de bioproduction de premier ordre et accroissons notre pénétration du marché et notre base d'équipements. Notre technologie, complétée par l'excellence de Donaldson en matière de filtration, s'inscrit dans le cadre d'une vision plus large visant à mettre sur le marché des solutions clef en main pour les thérapies avancées."