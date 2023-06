Zoom : UCB : une opportunité sur le marché belge… si le BimZelx obtient son feu vert

UCB est depuis plusieurs années dans une phase de transition, avec une génération de médicaments vieillissante qui fait progressivement face à l’arrivée de produits génériques et des ventes qui stagnent depuis 2020. La trajectoire commerciale pour le Keppra et le Vimpat est déclinante, et si le Cimzia, le Briviact et le Fintepla sont encore en progression, ces produits devraient atteindre leur pic de vente respectivement en 2024, 2026 et 2027. La pression est donc aujourd’hui maximale sur la réussite du Bimekizumab (BimZelx), un produit pour le traitement du psoriasis qui offre l’avantage de s’adresser à une population cible large sur laquelle il n’y a pas vraiment eu d’avancée médicale depuis de nombreuses années. Les analystes s’attendent à des ventes qui pourraient atteindre plus de 3 milliards d’euros d’ici la fin de la décennie.