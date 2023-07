Olivier Vanderijst (Wallonie Entreprendre): "Odoo se trouvait sur le radar de tous les grands fonds d'investissement étrangers"

Olivier Vanderijst sort d’une semaine faste. Au Salon du Bourget, qui s’est clôturé dimanche dernier, plusieurs entreprises dont Wallonie Entreprendre (WE) est actionnaire se sont distinguées. C’est le cas de la Sonaca, qui y a signé le plus gros contrat de son histoire. Mais aussi de Safran Aero Boosters, qui a dévoilé une nouvelle gamme d’échangeurs de chaleur pour moteurs d’avions de conception révolutionnaire.

Lundi, c’est Odoo, la “licorne” wallonne du secteur numérique, qui faisait parler d’elle à l’occasion de l’entrée à son capital de General Atlantic. Une entrée s’accompagnant, pour WE, d’une plus-value de plus de 70 millions d’euros. Deux jours plus tard, les Pays-Bas annonçaient avoir passé une commande de 111 millions d’euros au groupe liégeois FN Herstal, autre actif détenu par l’ex-SRIW.

À lire aussi

Olivier Vanderijst n’est toutefois pas homme à parader dans les médias pour vanter les succès de la structure publique qu’il dirige depuis 2009. Il est plutôt du genre sérieux et soucieux de “bien faire”. C’est d’autant plus le cas depuis le début de cette année avec l’entrée en scène de Wallonie Entreprendre, la “structure” née de la fusion de la SRIW, de la Sowalfin et de la Sogepa. Olivier Vanderijst est passé, du jour au lendemain, d’un bataillon de 60 à 260 personnes. Avec 11 directeurs et 13 business units… “Vu de l’extérieur, argumente-t-il à ce propos, on ne perçoit pas toujours le nombre de missions supplémentaires qui nous ont été confiées depuis cinq ans”. Et le patron de WE d’ajouter : “Je peux vous assurer qu’aucun membre du comité de direction et du comité de direction élargi ne risque de souffrir de bore-out (syndrome d’épuisement professionnel par l’ennui, NdlR)”.

Pourquoi Wallonie Entreprendre (WE) a-t-elle pris l’initiative de céder une partie de ses actions dans la société wallonne de logiciels Odoo — un peu plus de 2 % sur les 8 % que WE possédait — au fonds d’investissement américain General Atlantic ? Et était-ce vraiment le bon moment ?

Odoo se trouvait, depuis un bon moment, sur le radar de tous les grands fonds d’investissement, belges comme étrangers. Il faut aussi savoir qu’en tant qu’actionnaire historique, nous sommes continuellement approchés par ces fonds. Enfin, nous sommes au capital d’Odoo depuis 2014. Le fait, à un moment donné, de sécuriser une partie de notre investissement relève d’un principe de bonne gestion. On a donc décidé de tester le marché en organisant une mise en compétition entre différents fonds qui avaient montré de l’intérêt. Et, in fine, c’est General Atlantic qui est sorti du lot, avec une valorisation supérieure de plus de 10 % à celle qui prévalait un an plus tôt.

Les valorisations de très nombreuses sociétés technologiques ont fortement baissé depuis plus d’un an… Qu’est-ce qui justifie cette nouvelle hausse pour Odoo ?

C’est avant tout la résilience de son business model. Le revenu annuel récurrent d’Odoo a continué d’augmenter. A contrario, parmi les start-up qui ont subi de fortes baisses de leur valorisation, vous en trouvez pas mal qui réalisent des chiffres d’affaires nettement moins importants. C’est toute la différence entre une “licorne” (société valorisée à plus d’1 milliard d’euros) et un “centaure” (société avec un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros). Dans le monde, plus de la moitié des licornes ferait moins de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. Ce sont surtout elles qui ont été impactées par la chute des valorisations. Odoo, dont le chiffre d’affaires approchera les 300 millions cette année, est beaucoup moins impactée.

Quand on voit le potentiel de croissance d’Odoo, on pourrait toutefois reprocher à WE de ne pas avoir attendu plus longtemps avant de vendre une partie de ses parts…

Le constat a été de se dire qu’on bénéficiait d’une plus-value latente importante et qu’il était possible de la transformer en plus-value réelle, de plus de 70 millions d’euros, en ne cédant qu’un quart de nos actions.

guillement "On a connu une situation comparable en biotech avec la cession d’Ogeda en 2017. Cette opération devrait, in fine, nous rapporter plus de 100 millions de plus-value pour un investissement de 5 millions."

Tout le monde se félicite, aujourd’hui, du succès d’Odoo. Mais, il y a près de dix ans, alors que la société n’avait pas encore trouvé son modèle d’affaires, était-ce le rôle d’un fonds public d’investir dans Odoo ?

Aujourd’hui, il est admis qu’un des rôles des sociétés publiques d’investissement est d’investir relativement tôt dans des sociétés innovantes, que ce soit en biotech, en digital, en transition énergétique, en agrofood, etc. Ce n’était pas le cas il y a vingt ans. Les sociétés publiques d’investissement étaient alors considérées comme des investisseurs en dernier recours. Investir dans Odoo en 2014 comportait donc un risque. Mais, quand ça fonctionne, le return peut devenir important. On a connu une situation comparable en biotech avec la cession d’Ogeda en 2017. Cette opération devrait, in fine, nous rapporter plus de 100 millions de plus-value pour un investissement de 5 millions (WE a déjà perçu 80 millions et touchera encore un solde de 30 millions l’an prochain, NdlR).

À quoi allez-vous affecter la plus-value de plus de 70 millions générée grâce à Odoo ?

L’objectif de Wallonie Entreprendre, pour 2023, est d’investir 450 millions d’euros (contre un peu plus de 400 millions en 2022, si on consolide SRIW, Sowalfin et Sogepa, NdlR). Les moyens que l’on dégage lors de cessions de participation viennent renforcer notre capacité d’investissement. Mais ça ne veut pas dire que la plus-value dans Odoo sera automatiquement réinvestie dans le digital.

Après Summit Partners en 2019, General Atlantic est le deuxième fonds américain à entrer au capital d’Odoo grâce à Wallonie Entreprendre. N’est-ce pas prendre le risque, à terme, de menacer l’ancrage wallon d’Odoo ?

Odoo a ceci de particulier que le fondateur et CEO de l’entreprise, Fabien Pinckaers, détient toujours plus de 50 % du capital. Sur les 2 800 personnes employées par Odoo, près de la moitié se trouve en Wallonie. Mais ne nous trompons pas : la vocation d’Odoo est d’être un acteur mondial.

guillement "En termes de visibilité et de lisibilité, WE est déjà une réussite."

Quel a été le montant des investissements réalisés par WE au cours des six premiers mois de 2023 ?

Nous en sommes à 207 millions d’euros : 140 millions en prêts et 67 millions en capital. Sur ce montant, environ un quart a été investi dans la transition énergétique. On observe, en particulier, une progression constante des prêts “Easy’Green” (prêts destinés aux projets de réduction de l’empreinte carbone des PME, NdlR). Au-delà du financier, WE coordonne aussi tout un réseau de partenaires actifs dans l’accompagnement des entreprises. Depuis janvier, on a reçu 1 600 “livrables”, qui correspondent à différents types d’accompagnement (aide à la création, soutien à la croissance, audit énergétique, etc.), de la part de nos partenaires. Tous ces chiffres représentent l’une des raisons d’être de la fusion entre Sowalfin, Sogepa et SRIW, qui est d’assurer un meilleur continuum entre accompagnement et financement.

Cela fait six mois que WE a pris le relais des trois anciens outils. Quel premier bilan tirez-vous de cette fusion ?

Elle est extrêmement bien ressentie par tous nos partenaires (entreprises, fédérations…). En termes de visibilité et de lisibilité, WE est déjà une réussite. Une fusion implique souvent l’instauration de nouvelles procédures internes, ce qui a pour effet de freiner l’activité. Or on voit qu’en matière d’investissement et d’accompagnement, l’activité de WE ne s’est aucunement ralentie. Mais il reste du travail. Il faut notamment encore fluidifier les processus en interne.

FN Herstal, batteries, réindustrialisation, …

Pour investir dans l’économie wallonne, vous pouvez compter sur votre trésorerie, des plus-values (Odoo, Ogeda, etc.), les remboursements de prêts, mais aussi les dividendes versés par quelques-unes des grosses entreprises de votre portefeuille (Safran Aero Boosters, Sonaca, Ethias, FN Herstal,…). À combien s’élèvent ces dividendes pour 2022 ?

Un peu plus de 80 millions d’euros, ce qui est en ligne avec les exercices précédents. Il y a aussi la recherche de ressources ou de garanties externes. La semaine prochaine, une annonce sera d’ailleurs faite en ce sens par le Fonds européen d’investissement (FEI), qui va débloquer – via les trois sociétés régionales d’investissement (WE, PMV et finance&invest.brussels) — plus d’un demi-milliard d’euros pour de nouveaux prêts aux PME.

FN Herstal, dont WE est l’unique actionnaire, souffle le chaud et le froid depuis le début de l’année. Il y a eu, en particulier, la mise à jour d’une fraude importante au sein de l’entreprise. Où en est-on dans ce dossier ?

L’enquête judiciaire est toujours en cours. Un plan de mise en place de procédures internes plus strictes est aussi en cours. Enfin, quatre nouveaux administrateurs ont été nommés. Je note aussi que les Pays-Bas ont passé une commande de 111 millions d’euros à FN Herstal et que le ministère belge de la défense a également passé quelques commandes.

guillement "La Wallonie doit aussi se montrer plus volontariste et profiter des nouvelles possibilités données par l’Union européenne en matière d’aides d’État."

L’industrie de la défense fait-elle partie du processus de réindustrialisation de la Wallonie, réindustrialisation dont il est aujourd’hui beaucoup question ?

Cette réindustrialisation doit aussi se baser sur les actifs industriels existants. L’industrie de la défense en fait partie, comme l’aéronautique. Mais l’objectif est aussi de se diversifier. On l’a vu au dernier Salon du Bourget, avec diverses annonces concernant des avions plus verts. On commence d’ailleurs à voir toute l’importance d’un investissement que nous avons soutenu, avec la SFPI, dans le nouveau banc d’essai de Safran Aero Boosters pour les moteurs du futur. La Wallonie a aussi une carte à jouer dans le secteur du recyclage, secteur dans lequel on est historiquement assez présent. WE est en train de mener tout un travail consistant à identifier les secteurs industriels où il faut se positionner, tout en sachant qu’on se trouve dans une compétition européenne pour l’attraction d’investissements qui devient très vivace au vu de l’assouplissement des règles relatives aux aides d’État.

L’État allemand a mis près de 10 milliards d’euros sur la table pour attirer Intel, géant américain des semi-conducteurs, à Magdebourg. L’État français n’hésite pas, lui aussi, à accorder de gros chèques pour attirer des fabricants de batterie sur son territoire. Comment la Wallonie peut-elle exister dans un tel contexte de concurrence intra-européenne ?

Il y a des niches, qu’on s’attache à identifier, dans lesquelles la Wallonie doit pouvoir se positionner. On a lancé, par exemple, un appel à projets sur les batteries, comme on l’avait déjà fait dans le domaine du recyclage. La Wallonie doit aussi se montrer plus volontariste et profiter des nouvelles possibilités données par l’Union européenne en matière d’aides d’État.

La société belge ABEE (Avesta Battery and Energy Engineering) a annoncé vouloir construire une giga-usine de production de batteries électriques à Seneffe-Manage, qui devrait être opérationnelle en 2025. Wallonie Entreprendre est disposée à investir dans ce projet ?

C’est un projet que nous suivons attentivement.