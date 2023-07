Comment deux frères ennemis, proches des nazis, ont créé les empires Adidas et Puma

Adolf et Rudolf Dassler sont fils de cordonnier. En 1924, Adolf fabrique sa première chaussure de sport en lin dans la blanchisserie de sa mère à Herzogenaurach, au nord-ouest de Nuremberg. Il fait alors partie de l’atelier de cordonnerie de son père et est rapidement rejoint par son frère de deux ans son aîné. Adolf et Rudolf étendent la gamme de produits familiale aux chaussures de sport et créent la société Gebrüder Dassler Schuhfabrik. L’entreprise est florissante.

Adolf, l’artisan aux mains habiles et Rudolf, le vendeur à l’âme commerçante, ont alors l’idée révolutionnaire de produire des chaussures de football à crampons. Le brevet est déposé en 1925 et dès 1928, leurs baskets sont à l’honneur aux Jeux olympiques d’Amsterdam.

Sympathie avec le parti nazi

L’entreprise élargit ensuite sa production aux chaussures de tennis. La réputation des produits Dassler grandit lorsqu’en 1932, un sprinter allemand remporte la médaille de bronze aux Jeux olympiques avec des souliers de la marque.

Adolf Dassler (à gauche) et son frère Rudolf de deux ans son aîné. ©Libre de droits

En 1933, après l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler, les deux frères entrent au parti national socialiste des travailleurs allemands, le parti nazi. Ils espèrent en tirer des avantages, et leur opportunisme paye. Trois ans plus tard, aux Jeux olympiques de Berlin, la plupart des athlètes allemands portent des chaussures Dassler, et c’est au tour du célèbre sprinter américain Jesse Owens de remporter quatre médailles d’or avec ces baskets.

C’est alors qu’éclate la seconde guerre mondiale. L’usine des deux frères est réquisitionnée pour la production de lance-roquettes antichars et la marque équipe la Wehrmacht (l’armée du IIIe Reich).

À la fin de la guerre, Rudolf est fait prisonnier. Il est accusé d’avoir fait partie des SS (organisation paramilitaire et policière nazie, Schutzstaffel en allemand). Quelqu’un de son entourage l’aurait dénoncé… Rudolf soupçonne son frère de l’avoir dénoncé auprès des autorités militaires américaines ; il fait alors de même. Ne sachant plus qui croire, les Américains les relâchent finalement tous les deux. Mais à la suite de cet épisode, les frères partent chacun de leur côté, en froid après ces multiples dénonciations et dit-on pour d’autres raisons encore inexpliquées.

"Adi" crée Adidas, Rudolf lance Puma

En 1948, Rudolf inaugure une nouvelle usine de chaussures et crée la marque PUMA Schuhfabrik Rudolf Dassler, avec "puma" en référence au félin bondissant. La première chaussure de football sort dans la foulée.

Un an plus tard, Adolf renomme l’entreprise familiale de son père en Adidas. Le nom de la nouvelle marque est tiré de son surnom "Adi" et du début du nom de famille "Dassler". En effet, le prénom complet Adolf est sans surprise beaucoup moins populaire depuis la déchéance d’Hitler…

La coupe du monde de football de 1954 apporte la consécration à la marque aux trois bandes. On dit que si l’équipe de football allemande a remporté le titre, c’est grâce aux nouveaux crampons vissés d’Adidas. En parallèle, la société de Rudolf cartonne à l’international. Puma s’implique de plus en plus dans les événements sportifs internationaux en fournissant notamment l’équipe nationale de football d’Allemagne de l’Est. Au début des années 1960, Puma exporte déjà ses produits dans plus de 100 pays.

Le siège social de Puma à Herzogenaurach. ©CC BY-SA 3.0

À partir de ce moment, Adidas et Puma se livrent une guerre sans pitié pour les nouvelles tendances et les parts de marché. Jusqu’à leur mort (Rudolf en 1974, et Adolf en 1978), les frères ennemis ne s’adressent plus jamais la parole. Et après eux, la querelle continue entre leurs fils Horst (fils d’Adolf) et Armin A. (fils de Rudolf). Horst Dassler tient les rênes d’Adidas depuis la mort de son père, tout comme Armin à la tête de Puma. À noter que Horst est également le fondateur de la marque de maillots de bain et accessoires de natation Arena, revendue en 1990.

Une ville scindée en deux

La petite ville de Herzogenaurach, où se trouvent encore les sièges sociaux des deux entreprises, est aussi divisée par cette rivalité. Les salariés d’Adidas et de Puma s’évitent. Heureusement, lors de la Journée internationale de la paix en 2009, les tensions finissent par s’apaiser avec l’organisation d’un match de football de réconciliation. Deux équipes composées de joueurs sponsorisés par Adidas et Puma s’affrontent dans des maillots estampillés des deux marques à la fois.

Le siège social d'Adidas à Herzogenaurach. ©CC BY-SA 3.0

Aujourd’hui, les sièges sociaux d’Adidas et Puma se trouvent toujours à Herzogenaurach, séparés d’à peine quelques centaines de mètres. Les baskets, en revanche, sont produites en Asie.

En mars dernier, Adidas a confirmé le recul sur un an de 83 % de son résultat net en 2022, à 254 millions d’euros, dans un environnement difficile et après la fin brutale de sa collaboration avec Kanye West. Son chiffre d’affaires a augmenté de 1 %, à 14,5 milliards d’euros. En 2022, Puma a généré 8,465 milliards d’euros de revenus, un chiffre en hausse de 24,4 %.