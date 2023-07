Eurostar sera partenaire des athlètes belges pour les JO 2024 et espère attirer 40000 personnes par jour sur les rails

Un contrat “classé confidentiel”. Il n’est donc pas question de parler argent, mais plutôt durabilité. C’est vers cet axe que s’est orienté ce partenariat, avec des objectifs à moyen terme en tête. “Comme pour les collègues de Team Grande-Bretagne et Team Pays-Bas, avec tous les comités olympiques, nous nous sommes inscrits dans l’objectif des Nations Unies pour arriver à diminuer l’empreinte carbone jusqu’à arriver à zéro. Avec ce partenariat, on se rapproche de cet objectif”, indique Cédric Van Branteghem, CEO du Comité Olympique Interfédéral Belge (COIB).

Le Comité International Olympique s’est en effet engagé en 2021 à réduire de 50 % ses émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre d'ici 2030, avec un objectif intermédiaire d’une diminution de 30 % d'ici 2024. La proximité avec Paris est donc idéale pour avancer vers cet objectif. “C’est un confort fantastique d’avoir ce deal avec Eurostar. Nous essayons de plus en plus de favoriser le transport en train. Pour Los Angeles (2028) et Brisbane (2032), ce sera plus compliqué. Mais dès qu’on peut prendre l’initiative, comme c’est le cas ici, on le fait. ”

40 000 personnes par jour

Si l’objectif est de réduire ses émissions de CO2, encourager les fans à suivre le mouvement l'est aussi. Avec ce partenariat, le groupe Eurostar, fusion d’Eurostar et de Thalys (qui ne sera déployée que fin 2023, NdlR), espère attirer sur tous ses réseaux ferroviaires une moyenne de 40 000 passagers par jour, 120 à 150 athlètes olympiques belges, ainsi qu'une trentaine d’athlètes paralympiques. Même s’il ne s’agit là que d’un aperçu approximatif, il est important de noter que 135 000 tickets pour les Jeux Olympiques ont déjà été vendus aux fans belges. Et cela sans compter ceux de nos voisins britanniques et hollandais.

Cette estimation s’accorde avec les objectifs du groupe. Avec cette fusion, ils espèrent attirer au total 30 millions de voyageurs en 2030, contre 15 millions en 2022.