A ce jour, on compte plus de 19 000 coopératives en Belgique, dans lesquelles travaillent 100 000 personnes, tandis que 2 millions de Belges sont actionnaires d’une coopérative. Si ces organisations ne représentent que 1% de toutes les entreprises belges actives, elles participent au PIB à hauteur... de 3% ! Et depuis 2011, leur chiffre d’affaires global a augmenté de 40%.

"L’ADN des coopératives est d’intégrer les parties prenantes", note Jérôme Rassart, expert en création et accompagnement de coopératives chez Crédal, coopérative belge spécialisée dans la finance solidaire. La force des coopératives, qui fait que celles-ci résistent mieux aux crises, est d'être ancrées localement et connectées à leurs clients.

La Brasserie Coopérative de la Lesse, à Rochefort dans la province de Namur, a par exemple été protégée des crises internationales. Née il y a 11 ans, la microbrasserie qui compte 500 coopérateurs a conservé sa croissance annuelle d’environ 10% à 15%, et ce malgré la flambée des prix des céréales suite à la guerre en Ukraine et le Covid. "Nous travaillons avec un agriculteur du coin avec qui nous avons un contrat stable et n’avons donc pas été impactés par l’augmentation des prix des céréales, explique Norbert Buysse, administrateur délégué. Par choix, nous n’exportons pas et donc contrairement à d’autres brasseurs, nous n’avons pas vu nos chiffres de vente diminuer pendant le Covid. Les coopérateurs sont de réels ambassadeurs, pas de simples clients. Cela aide à passer à travers les crises, tout comme nos choix énergétiques."

La répartition géographique des coopératives au niveau régional est restée plus ou moins stable au cours de la dernière décennie, avec 38% de sièges sociaux en Wallonie, 34% en Flandre et 28% dans la Région de Bruxelles-Capitale.