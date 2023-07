Record de faillites en Flandre au premier semestre 2023

Au cours des six premiers mois de l'année 2023, plus de 5.500 entreprises ont été déclarées en faillite en Belgique. C'est ce qu'annonce GraydonCreditsafe, une société d'information financière et commerciale. Rien qu'en Flandre, 3.365 entreprises ont déposé le bilan, soit 250 de plus que le précédant record datant de 2013.