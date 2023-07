Luc Dardenne aux côtés des travailleurs de Delhaize pour continuer la mobilisation et rendre les magasins “inachetables”

guillement "Le mouvement est réel, les travailleurs qui ne sont pas sur place ne peuvent simplement pas quitter leur poste, sinon ils seront licenciés."

Après dix-sept semaines de conflit, la mobilisation semble effectivement s’essouffler. Un constat que ne partage néanmoins pas Luc Dardenne, client du magasin de Flagey et fervent défenseur des “delhaiziens” depuis la reprise par le groupe Ahold. Pour lui, “le mouvement est réel, les travailleurs qui ne sont pas sur place ne peuvent simplement pas quitter leur poste, sinon ils seront licenciés.” Les militants comptent désormais sur le boycott de la part des clients de Delhaize pour décourager les éventuels repreneurs des magasins. Selon Luc Dardenne, “un franchisé aurait intérêt à reprendre un magasin sans trop de problèmes sociaux, ici ce n’est pas le cas.” Les représentants des travailleurs déclarent qu’au Delhaize Flagey, la mobilisation des clients et des travailleurs a diminué le chiffre d’affaires du magasin de 40 %, ce qui le rendrait selon eux “inachetable”.

Une nouvelle arme pour les syndicats

L’appel au boycott des clients est aussi une manière pour les syndicats de détourner les ordonnances du tribunal qui empêchent le blocage de certains magasins. Les clients n’étant pas contraints par les descentes d’huissiers de justice qui obligent l’ouverture des portes des magasins de la marque au lion. Une manière pour le secrétaire général de la CNE Felipe Van Keirsbilck de “rester dans le cadre de la légalité”. Des militants avaient toutefois franchi la "zone neutre" - en théorie interdite à toute manifestation - du 16 rue de la Loi le 30 juin dernier. Felipe Van Keirsbilck déclare aussi que cette campagne estivale au boycott qui fait suite aux dix-sept semaines de conflit entre syndicat et direction, “aboutira sur une saison de conflit assez dure en automne”. Pour quantifier l’efficacité de leur campagne “Boycott Delhaize Summer”, les syndicats ont lancé une application en ligne, ce qui permettrait de se faire une idée du chiffre d’affaires perdu par l’enseigne, selon le syndicat.

La direction réagit

Du point de vue de la direction de Delhaize, cet appel au boycott est jugé comme "incompréhensible". Le porte-parole de l'enseigne a déclaré à nos confrères de Belga "qu'un boycott pouvait mettre en péril non seulement le futur de Delhaize, les emplois, les magasins, mais aussi les fournisseurs et beaucoup de gens, dont les indépendants qui n'ont rien à voir avec ça." Cette action serait dès lors "contre-productive". La direction rappelle également que leur objectif est avant tout "de garantir le futur des magasins intégrés" et des travailleurs actuels.