TheGreenShot, spécialiste belge des “tournages durables”, réalise sa première acquisition

TheGreenShot n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. Elle a indiqué à La Libre, en primeur, qu’elle venait de réaliser une première acquisition à l’étranger en rachetant Ooviiz, jeune société française active dans les industries culturelles et créatives. “L’acquisition d’Ooviiz marque le démarrage de notre croissance à l’étranger”, souligne Véronique Pevtschin, CEO et cofondatrice de TheGreenShot. Ooviiz, dont la création remonte aussi à 2021, compte parmi ses clients des médias comme France Télévisions et M6, des sociétés de productions audiovisuelles comme Emotion et Blive, ainsi que des organisateurs de spectacles comme Le Château de Versailles Spectacles.

Véronique Pevtschin, CEO de TheGreenShot. ©D.R.

Des solutions complémentaires

Les solutions créées par les deux start-up s’avèrent très complémentaires. TheGreenShot a mis sur le marché la première solution digitale, ciblant l’industrie du cinéma et le secteur audiovisuel, qui allie gestion des dépenses en temps réel, réduction de l’empreinte carbone des tournages et génération de bilans carbone. La solution d’Ooviiz, de son côté, permet d’optimiser la gestion des plannings de production des industries culturelles et créatives. Grâce à Ooviiz, les employeurs peuvent gérer les plannings en temps réel, affecter les ressources nécessaires aux différents projets et suivre l’avancement des tâches, tandis que les membres des équipes peuvent consulter leur planning, indiquer leurs disponibilités et recevoir des notifications sur leur smartphone.

Le rachat d’Ooviiz par TheGreenShot intervient au moment même où Finance&Invest Brussels a décidé de soutenir la start-up bruxelloise en lui octroyant un prêt convertible de 500 000 euros. “TheGreenShot fait preuve d’audace en déployant une solution “made in Brussels” collaborative vers le net-zéro, confie Pierre Hermant, CEO de l’invest bruxellois. Sa solution surmonte les barrières actuelles des “coûts verts plus élevés” en fournissant des tableaux de bord d’impact environnemental. Elle démontre surtout qu’il est possible de réaliser des économies en opérant des choix écoresponsables”.

Pierre Hermant, CEO de finance&invest.brussels. ©TRIPTYQUE jj@triptyque.be

Le projet de TheGreenShot, lancé en 2018 à l’initiative de Max Hermans, régisseur sur de grosses coproductions, n’intégrait pas, à l’origine, la dimension environnementale. Il s’agissait, avant tout, d’optimiser la gestion des dépenses sur les tournages de films en récoltant des données auprès des différents intervenants (producteurs, techniciens, etc.), en les numérisant et en les traitant pour délivrer des informations aussi précises que possibles. Rapidement, Véronique Pevtschin et Catherine Alexandre (cofondatrice de la start-up, au même titre que Thierry Hermans), vont ajouter la couche “durabilité” au logiciel de gestion. “Max (Hermans) était horrifié, dans son travail quotidien, par l’énorme gaspillage généré sur les tournages”, explique la CEO. D’où l’idée de relier chaque dépense à son empreinte carbone.

”Un tournage durable peut faire économiser de l’argent”

La solution développée par TheGreenShot s’avère non seulement très efficace, mais aussi de plus en plus pertinente dans un contexte où les producteurs doivent montrer “patte verte” pour décrocher des financements et obtenir la certification carbone. “Avec toutes les données que l’on récolte, on s’est dit qu’on pouvait faciliter le travail de la certification et impliquer les personnes présentes sur un tournage à adapter leurs choix et comportements en vue d’avoir un impact direct sur la réduction des émissions de CO₂ (l’application propose, par exemple, des solutions durables concrètes aux intervenants, NdlR). Notre mantra, aujourd’hui, est de dire qu’un tournage durable peut faire économiser de l’argent”.

Portée par le besoin des productions de réduire leur impact carbone, mais aussi par l’adoption de réglementations régionales ou nationales en la matière à travers l’Europe, TheGreenShot enregistre une forte accélération de ses activités sur un marché où elle ne fait face à aucune véritable concurrence. Les organisateurs d’événements commencent aussi à faire appel à ses services. Deux ans après sa création, TheGreenShot emploie déjà 22 personnes. Sa solution a été utilisée dans le cadre de 60 productions, réalisées dans six pays (Belgique, France, Espagne, Angleterre, …). “Le marché est en train d’exploser, avance Véronique Pevtschin. Nos revenus étaient encore modestes en 2022, avec un chiffre d’affaires de 340 000 euros. Mais on devrait approcher les 3 millions cette année. La croissance est très rapide”.