Une PME sur cinq en Wallonie envisage des licenciements

Les licenciements collectifs jusqu'à 20% plus cher pour les employeurs en 2023

Depuis le début de cette année, restructurer une entreprise en passant par un licenciement collectif coûte en moyenne 5% plus cher et même jusqu'à 21% de plus dans certains cas par rapport à l'année dernière, selon un calcul du prestataire de services RH, SD Worx, rapporté lundi par Le Soir et De Standaard.