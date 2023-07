Diesel, essence, neuf, occasion : qui achète quelle voiture en Belgique ?

Le constat n’est pas neuf, mais il n’en reste pas moins que le phénomène s’amplifie de mois en mois : le marché des voitures neuves est de plus en plus soutenu par les demandes des entreprises et des compagnies de leasing alors que les particuliers se tournent en majorité vers les véhicules d’occasion, que ce soit pour des questions de disponibilité immédiate mais aussi, surtout, de prix.