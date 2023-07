Plus de 600 millions d’euros de prêts accordés aux PME, dont près de 400 en Wallonie

Concrètement, comment sont répartis ces financements ? Le groupe finance&invest.brussels, le fonds d’investissement de la Région de Bruxelles-Capitale, aura jusqu’à 78 millions d’euros de prêts à accorder aux petites entreprises. Sous forme de prêts subordonnés, c’est-à-dire des prêts dont le remboursement n’est pas réalisé à échéance définie mais dont les termes sont définis par l’investisseur. C’est également le cas du côté de la Flandre qui, quant à elle, recevra une garantie directe de prêt de 132,5 millions d’euros.

Près de 400 millions en Wallonie ?

C’est en Wallonie que la somme accordée est la plus élevée, avec 398 millions d’euros de nouveaux prêts pour près de 2 500 entreprises dans le cadre de deux opérations distinctes. La première constitue une garantie directe d’un portefeuille de prêts s’élevant à 28 millions d’euros. L’autre opération est en réalité une contre-garantie, c’est-à-dire le versement de fonds supplémentaires auprès des banques pour garantir une partie du risque des prêts et ainsi faciliter l’obtention de ceux-ci. Le montant lié à cette opération devrait générer jusqu’à 370 millions d’euros de prêts et sera garanti par Wallonie Entreprendre elle-même.

Un moyen donc de faciliter le développement des PME sur le territoire, largement salué par Jean-Pierre Di Bartolomeo, membre du comité de direction de Wallonie Entreprendre. “Ce type de financement inédit, combinant fonds européens et régionaux, permettra à nos entreprises de se développer davantage, de croître, de s’internationaliser et de créer des emplois. Ce produit cadre avec notre volonté d’épauler nos entreprises dans nos trois régions et s’inscrit parfaitement dans le plan de relance de la Wallonie, qui est largement axé sur le développement des entreprises.”