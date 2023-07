7 millions d'euros pour la rénovation énergétique de Namur Expo: "Le secteur de l’événementiel a une mission à jouer en matière d'environnement"

Le hall du palais des expositions de Namur qui date de l’Expo universelle de 1958 a connu différentes transformations jusqu’en 2012. On peut dès lors se demander comment ces travaux d’isolations et d’améliorations de l’efficience énergétique aboutissent seulement en 2023. Renaud Degueldre, directeur général du BEP, reconnaît “qu’il y aurait eu matière à anticiper ces travaux, mais que la raison a obligé le BEP à suivre les budgets”. Le financement de ces travaux supportés à hauteur de 10 % par le BEP relance à nouveau la question de la provenance de l’argent des intercommunales. Renaud Degueldre rétorque qu’il faut “démystifier les financements des intercommunales entachées par les travers de certains”. Il explique que pour lancer un projet comme celui de la rénovation de Namur Expo, “l’actionnaire (composé de la province et de ses 38 communes) amène 30 % de démarrage et le BEP s’engage à dégager les 70 % restant”.

Les exposants responsabilisés

Alain Stevens qui gère les bâtiments et le patrimoine de l’intercommunale compte aussi sur le fait “qu’une grosse part des économies d’énergie provienne des exposants”. Les luminaires du hall avaient déjà été améliorés en 2012, mais finalement les seuls utilisés durant les salons sont ceux des stands des exposants. La société Easyfairs qui détient la gestion de Namur Expo et qui gère l’organisation des salons pousse d’ailleurs les exposants à utiliser des stands construits par leur soin et “75 fois moins énergivores en matière de transport et de consommation que les stands propres à l’exposant” assure Anne Lafère, co-CEO d’Easyfairs. Elle conclut en affirmant que “le secteur de l’événementiel a une mission à jouer en matière d’environnement”.

Les travaux de rénovation du hall de Namur Expo sont prévus de 2024 à 2026.