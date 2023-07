La ruée vers l’or numérique : une histoire de pionniers, de cowboys et de shérifs

Arne Maes, économiste chez BNP Paribas Fortis et auteur du livre "La ruée vers l'or". ©D.R.

Voilà de quoi titiller un peu notre curiosité. Mieux comprendre la révolution numérique par le prisme d’histoires humaines, et non par de longues démonstrations déconnectées du réel, est une approche qui a l’avantage d’incarner la façon dont on peut, toutes et tous, tirer avantage des différentes technologies numériques (Internet, bien sûr, mais aussi blockchain, métavers, réalité augmentée, intelligence artificielle ; etc.).

Un cinquième du PIB belge d'ici 2050

Arne Maes prend le soin de planter le décor. À propos de l’économie numérique, il parle de “quatrième secteur” (les trois autres – primaire, secondaire et tertiaire – formant l’ossature de l’économie classique). En termes macroéconomiques, le poids du secteur numérique dans le produit intérieur brut (PIB) de la Belgique était estimé à 5 % en 2020 (contre 2 % quinze ans plus tôt). Si cette tendance se poursuit, l’économie numérique représentera un cinquième du PIB total de la Belgique d’ici 2050. “Cela signifie que des personnes, installées dans un garage avec un ordinateur et une connexion à Internet, contribueront plus au PIB et au bien-être collectif que l’industrie et la construction, semble s’amuser Arne Maes. C’est, en en l’espace d’une génération à peine, un revirement considérable”.

C’est dans le récit du parcours, étalé sur une dizaine d’années, des six pionniers du numérique qu’Arne Maes est le plus convaincant. Classés en quatre catégories (consultants, bâtisseurs, créateurs et joueurs), ces pionniers incarnent les différentes facettes de l’entrepreneuriat numérique et de la nouvelle ruée vers l’or. On fait ainsi connaissance avec Bernd Matthys (”gamer” et fondateur de 3D Aim Trainer, plateforme de formation pour les joueurs en ligne), Dries Depoorter (artiste et entrepreneur), Gauthier Van Malderen (fondateur de plusieurs start-up, dont Perlego, un Spotify des livres pour les étudiants), Jo De Ridder (consultant), Michael Wouters (joueur de poker en ligne) et Vincent Buyssens (formateur au jeu World Of Warcraft et à l’IA). “À travers ces profils, que j’espère inspirants, j’ai voulu montrer deux choses. D’une part, il y a la manière dont le numérique peut transformer un hobby ou une passion en un véritable business. D’autre part, l’économie digitale ne concerne pas uniquement Facebook ou Amazon ; elle est aussi tout à fait accessible aux petits entrepreneurs (créateurs de logiciels, producteurs de contenus, …)”.

Les régulateurs au Far West

Les histoires de ces jeunes pionniers belges pourront sembler un peu trop belles aux yeux de certains. La ruée vers l’or, même quand on opte pour la vente de pelles aux orpailleurs et non la recherche effrénée de pépites, ne débouche pas toujours sur la réussite. “J’ai mis le focus sur le potentiel de l’économie numérique, confesse Arne Maes. Mais il n’est pas rare que l’économie numérique rappelle le Far West”. Et l’auteur d’expliquer, dans la dernière partie du livre, que si l’économie numérique offre des opportunités et des attraits sans précédent, elle comporte aussi des dangers. “Aux États-Unis comme en Europe, il y a des shérifs (la Commission fédérale du commerce, du côté américain, et la Commission européenne, de l’autre). Mais de nouveaux cowboys continuent à arriver”.

On le voit, aujourd’hui, avec ChatGPT, où les cowboys d’OpenAI et des autres pépites de l’IA générative tentent d’influencer les shérifs (régulateurs) pour protéger leurs intérêts. On est bel et bien dans le Far West !

La finalité de ChatGPT ? “Ce n’est pas encore clair”

À propos de l’explosion de l’IA générative depuis la mise en ligne, par OpenAI, de ChatGPT, Arne Maes se montre relativement prudent quant à son impact sur l’économie numérique. “L’IA évolue déjà depuis quelques années, dit-il. Ce qui a vraiment changé, avec OpenAI, c’est la rapidité du taux d’adoption. ChatGPT comptait plus de 100 millions d’utilisateurs actifs deux mois après son lancement. Jamais, auparavant, une nouvelle plateforme n’avait touché autant de personnes aussi rapidement. C’est beaucoup plus rapide que TikTok ou Facebook, par exemple.” Mais sur la finalité de ChatGPT et des autres outils d’IA générative, “ce n’est pas encore très clair”.

Est-ce un nouvel outil de “search” (poser des questions et obtenir des réponses, qui ne sont pas forcément correctes) ? Est-on davantage dans le “social” (échanger avec un chatbot) ? Est-ce un outil de communication (publicitaire) ? “Pour le codage, on voit que l’impact est déjà énorme.” Est-il opportun, dans ce domaine spécifique de l’IA, de faire appel aux “shérifs” (les régulateurs) ? “Il existe des dangers pour lesquels les shérifs peuvent être très utiles. On doit, par exemple, imposer aux plateformes de préciser aux utilisateurs quand il s’agit d’un contenu issu d’une IA générative.” Arne Maes s’est livré, dans son ouvrage, à un petit exercice consistant à demander à ChatGPT de lui rédiger un petit logiciel capable de générer un glossaire sur la base du manuscrit de La ruée vers l’or. “Mon manuscrit compte 51 196 mots. Combien de mots devrais-je expliquer ? La réponse suivante apparaît : 7 331 !” Conclusion d’Arne Maes : “Gain de temps nul, mais une nouvelle expérience”