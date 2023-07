Le patron de Tesla n’en a pas moins retapé sur le même clou, comme à tant de reprises auparavant. Lors d’une vidéo diffusée à Shanghai dans le cadre d’une conférence sur l’intelligence artificielle, il a assuré que le constructeur de voitures électriques était, cette fois, “très proche” de mettre au point sa première voiture 100 % autonome. Et ce sera pour quand ? “Plus tard cette année”, si tout se déroule comme prévu. “J’hésite à vous le dire, mais je pense que nous le ferons cette année”, avait-il déjà lâché en avril dernier lors de la présentation des résultats trimestriels.

Une voiture 100 % autonome, c’est une voiture qui se déplace sans la moindre intervention humaine et potentiellement sans personne à bord. Elle gère l’ensemble du processus de conduite. De nombreuses marques, sur les modèles les plus récents, proposent des aides à l’autonomie plus ou moins pointues, comme la gestion de la vitesse et du freinage en fonction des véhicules qui précèdent votre propre voiture.

Le Full Self-Driving, version encore imparfaite de la conduite autonome, est facturé à 15 000 dollars.

Des voitures en partie autonomes circulent déjà sur les routes, non sans quelques accrocs. Des Tesla équipées d’un logiciel de niveau 2, c’est-à-dire qui peut justement faire accélérer ou décélérer la voiture et tourner le volant en cas de besoin, ont eu des accidents aux États-Unis. Cette aide à la conduite baptisée Full Self-Driving (FSD, qui porte d’ailleurs mal son nom) ne libère nullement le conducteur de son obligation d’être attentif et de pouvoir reprendre le contrôle le véhicule à tout moment. Il y a donc encore des progrès à effectuer, ce sur quoi le constructeur californien travaille justement.

Erreur humaine

Bien sûr, la conduite autonome, lorsqu’elle sera au point, apportera une sécurité accrue sur les routes : plus de 90 % des accidents sont en effet dus à une erreur humaine, qu’il s’agisse d’un moment d’inattention – consulter son GSM, par exemple – , d’une conduite sous l’emprise de l’alcool ou de drogue ou encore d’une vitesse inadaptée. La conduite autonome aurait donc un impact important sur la mortalité routière.

Reste que la sécurité routière n’est pas forcément la première préoccupation d’Elon Musk. Cette conduite autonome aura un prix dûment monnayé par le constructeur. Le Full Self-Driving, version encore imparfaite de la conduite autonome, est d’ailleurs facturé à 15 000 dollars (près de 14 000 euros).

Le constructeur allemand Mercedes a lui aussi bien avancé sur cette voie, puisqu’il propose, depuis l’année dernière, le Drive Pilot, qui offre une conduite autonome, mais qui reste encadrées. En Allemagne, cette assistance à la conduite autonome peut être utilisée sur certaines portions d’autoroute, et lorsque la vitesse est inférieure à 60 km/h. Le conducteur doit pouvoir, à tout moment, reprendre le contrôle du véhicule. Mercedes a également obtenu le feu vert de l’État de Californie, la terre natale de Tesla, pour le déploiement de ce Drive Pilot, avec un encadrement analogue.

Là encore, le Drive Pilot est une option disponible sur les modèles les plus haut de gamme, pour un coût de plus de 5000 euros.

C’est dire si la conduite autonome n’est pas encore vraiment pour demain sur nos routes, et certainement pas sur tous les véhicules.