En cause : la fixation de prix minimums au sein de l’association professionnelle et leur application ; des échanges d’intentions et une coordination dans les appels d’offres ; et des accords concernant la non-sollicitation par les parties d’employés de concurrents. "Des comportements anticoncurrentiels qui ont duré plusieurs années."

Les trois sociétés sont des acteurs internationaux actifs dans la fourniture de services de sécurité privée.

À lire aussi

G4S Belgique, dirigée par l’ancien patron licencié de bpost Jean-Paul Van Avermaet, avait déjà rencontré des soucis avec la justice américaine pour avoir violé l’interdiction de fixation des prix dans deux appels d’offres spécifiques pour des contrats de prestation de services en Belgique. Après avoir plaidé coupable, elle a conclu en juin 2021 un règlement à l’amiable avec le ministère américain de la Justice, en payant une amende de 15 millions de dollars.