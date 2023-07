Surgiprint : comment la start-up belge pourrait révolutionner la chirurgie avec ses "jumeaux numériques" d’organes

Des jumeaux numériques des organes

”Nous avons développé une intelligence artificielle prédictive qui permet de transformer les données des IRM et scanners difficiles à lire en noir et blanc, en des images 3D en couleur des organes à opérer, explique Anthony Salavracos, CEO de Surgiprint.

Les schémas manuscrits ont laissé place à des jumeaux numériques des organes. ©D.R.

Ces nouveaux visuels permettent au chirurgien d’avoir une vision dans l’espace très précise de l’organe à opérer, des vaisseaux sanguins, de l’emplacement, de la taille et de la forme d’une tumeur… quand auparavant il ne pouvait s’appuyer que sur des images complexes à déchiffrer, des schémas manuscrits ou des rapports écrits. Les visuels de Surgiprint, que l’on peut apparenter à des jumeaux numériques des organes, sont en particulier destinés aux chirurgies HBP, mais ont aussi été utilisés en pédiatrie ou pour des chirurgies du poumon.

guillement "Grâce à nos images, les chirurgiens sont préparés à ce qu’ils vont trouver et savent directement où intervenir."

”Les chirurgies HBP sont habituellement très longues, en général entre six et neuf heures, et extrêmement complexes. Grâce à nos images, les chirurgiens sont préparés à ce qu’ils vont trouver et savent directement où intervenir. Cela permet de réduire le temps des opérations d’environ 30 %, met en avant Anthony Salavracos. De plus, comme la chirurgie est beaucoup plus précise, le patient est moins 'abîmé' et donc le temps de réhabilitation post-opératoire diminue de 30 % à 40 % ; la durée de vie du patient augmente.”

En outre, le fait que les chirurgiens sachent d’avance ce qu’ils vont trouver dans le patient diminue leur taux de stress et augmente les chances de réussite des opérations.

Une base de données mondiale

Dans le monde, seules Surgiprint et deux autres entreprises en France et en Allemagne proposent de telles modélisations en 3D des organes. La start-up belge, qui vient d’intégrer le programme d’accélération imec.istart pour 18 mois, est déjà intervenue dans plus de 250 opérations dans une vingtaine de pays. Le tarif proposé aux établissements de santé dépend notamment du système en vigueur, différent s’il s’agit d’un pays émergent ou d’un pays d’Europe par exemple. La jeune pousse n’a pas souhaité communiquer plus de détails sur son business model, son chiffre d’affaires ou la levée de fonds qu’elle espère réaliser d’ici fin 2023 “auprès d’organismes publics et privés”.

”Notre objectif final est de créer une base de données mondiale avec nos images et en lien avec les résultats des opérations, pour que les chirurgiens puissent s’informer sur des cas similaires aux leurs et donc se préparer en conséquence, conclut le CEO. Il existe des milliers de cancers différents et pouvoir renseigner les résultats des opérations aux autres chirurgiens sera une grande plus-value.”