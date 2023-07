Le secteur des jeux de hasard dans le viseur: 600 millions de recettes escomptées pour financer la réforme fiscale

Dans le cadre des discussions sur la réforme fiscale, il nous revient effectivement qu’une proposition portée par Vooruit, avec le soutien des Finances (CD&V), a des chances d’aboutir. Il s’agit d’une cotisation sur les jeux de hasard – sous forme d'un droit d’accises: une taxe de 5 % par mise sur un jeu lorsque le joueur se trouve en Belgique. Parallèlement, quelque 2 millions d'euros seraient investis dans le renforcement de la Cellule de traitement des informations financières afin de lutter contre les canaux de jeu illégaux.

25 milliards de mise en 2025

“Du point de vue de la santé publique, seule une taxe d'accise sur les paris pourrait avoir un effet dissuasif sur les joueurs, car elle est très différente du système actuel d'imposition des bénéfices”, explique une notification que La Libre a pu consulter. Sans rentrer dans les détails techniques, le gouvernement estime que cette cotisation permettrait, par son fonctionnement plus simple, de réduire l’effet addictif des jeux et… de rapporter au moins 6 à 20 fois plus qu'une taxe sur les bénéfices aux taux de profit actuels du secteur. Or, il ya urgence d’après le gouvernement car le secteur prend de l’ampleur. La Vivaldi estime que les paris dépassaient déjà 23,312 milliards d'euros en 2021 et augmentent chaque année, sur la base des rapports de rapport annuel de la Commission des jeux de hasard. Pour 2024, les montants de mises devraient avoisiner les 25 milliards d’euros. Bref, potentiellement, les recettes fiscales pourraient grimper jusqu’à 1,25 milliard d’euros. Une fameuse manne. “Nous nous attendons à un changement de comportement, en particulier chez les joueurs problématiques et les blanchisseurs d'argent. Nous supposons une baisse de 50 % des mises, prévoyons un budget récurrent de 2 millions d'euros pour renforcer la CTIF (Cellule de Traitement des Informations Financières, NdlR) et comptons sur des recettes de 623 millions d'euros provenant d'un droit d'accise de 5 % sur les mises”, peut-on lire dans la note gouvernementale.

C’est peu dire que cela n’enchante pas le secteur, qui y voit ni plus ni moins qu’une mise à mort. “Déjà, relève une source proche des jeux de hasard en Belgique, comment une estimation de 25 milliards de mises en Belgique peut-elle être réalisée? Ce montant astronomique ne peut qu’englober les paris de sociétés illégales. S’ils sont capables de budgéter des recettes, c’est qu’ils sont capables d’identifier ces sociétés illégales; qu’ils les ferment, alors”, s’insurge notre source. Qui poursuit: “Prenons une des sociétés les plus importantes du secteur en Belgique; elle réalise sans doute environ 1 milliard d'euros de chiffre d’affaires. Si l’on table sur un bénéfice net de 10%, réaliste; cela voudrait dire que ces 100 millions seraient complètement annulés par cette nouvelle taxe. Les sociétés belges du secteur, qui ont pignon sur rue, dont le siège est en Belgique et emploient des milliers de personnes, pourrait dès lors mettre la clé sous le paillasson.”

En discussion ce vendredi

Une réunion “intercabinets” - entre experts fiscaux - se tient précisément sur le sujet en ce vendredi après-midi au niveau gouvernemental. “Et le sujet n’est pas mûr, nous dit-on, car la répartition des compétences entre Régions et Etat fédéral pose question”. C’est évidemment un point crucial, comme l’est celui lié au fait qu’une taxe dans le secteur du jeu ne peut légalement servir qu’au financement des soins de santé.

On sait que la réforme fiscale a vu son ampleur fortement réduite, à environ 2 milliards, mais du côté des sources de financement, bien des questions se posent encore. Sur cette taxe sur les jeux comme sur d’autres mesures (TVA, etc.). Celle envisagée sur les paris sera-t-elle encore sur la table du conclave “réforme fiscale” prévu pour ce week-end? On n’en ferait pas le pari…