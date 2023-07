Le Biopark de Charleroi attire la société française Cisteo Medical: “Cela devrait soutenir notre développement vers l'Europe du Nord"

À lire aussi

”Nous sommes régulièrement sollicités par des start-up et des PME belges, explique Christophe Moureaux, le président fondateur de Cisteo Medical. Par ailleurs, nous avions déjà eu, à plusieurs reprises, des discussions avec la Région wallonne en vue de nous implanter en Wallonie”. Cisteo Medical réalise 55 % de son chiffre d’affaires, qui approche les 4 millions d’euros, sur le marché belge. Cisteo collabore notamment avec Synergia Medical, société de Mont-Saint-Guibert qui développe des dispositifs de stimulation neuronale, et le laboratoire bruxellois Thread&Lift (chirurgie esthétique à l’aide de fils tenseurs). Outre la France et la Suisse, la PME née dans l’ancien bassin horloger franco-helvétique commence à travailler pour le compte de clients israéliens et scandinaves. “L’ouverture d’une filiale en Belgique devrait soutenir notre développement vers l’Europe du Nord”.

Un accélérateur de la stratégie “medtech” du Biopark

Cisteo Medical a acquis une expertise tout à fait particulière dans le domaine des dispositifs médicaux (implants, stents, ballonnets, dispositifs électro-médicaux, instrumentation et robotiques chirurgicales, etc.). “Nous agissons comme sous-traitant pour les fabricants de dispositifs médicaux, expose Christophe Moureaux. Nous avons investi dans des équipements et des salles blanches qui permettent à Cisteo de s’adresser à des porteurs de projet, des start-up et des PME désireux d’être accompagnés dans la conception, le design, le développement et la fabrication de leurs dispositifs médicaux, depuis le stade de l’idée jusqu’à la mise sur le marché”. La “boîte à outils” de Cisteo Medical intègre aussi la production en petite série, l’accompagnement “qualité” et les démarches réglementaires. La société, qui fait du sur-mesure pour ses clients, développe aussi bien les aspects mécaniques, électroniques et logiciels des dispositifs médicaux.

guillement "Cisteo Medical dispose d’une expertise aujourd’hui absente en Wallonie, à savoir les capacités de design et de développement, de production et les compétences réglementaires. Un tryptique indispensable pour mener à bien un projet medtech."

Dominique Demonté, directeur général du Biopark, voit l’arrivée de Cisteo Medical comme un “accélérateur” de la stratégie de l’écosystème carolo dans les medtechs. “Cisteo Medical dispose d’une expertise aujourd’hui absente en Wallonie, à savoir les capacités de design et de développement, de production et les compétences réglementaires. Un triptyque indispensable pour mener à bien un projet medtech”, se réjouit-il. L’apport technique et humain de Cisteo Medical se justifie d’autant plus, ajoute Dominique Demonté, que le Biopark dit avoir “une dizaine de dossiers dans le pipe, dont une bonne partie provient de l’étranger” dans le domaine des technologies médicales. Actuellement, sur la centaine d’entreprises implantées dans le Biopark, on ne compte que trois medtechs (Endo Tools Therapeutics, HeartKinetics et Lys Medical). Une quatrième, Antigon, a fait faillite en février.

Dans une première phase, la présence de Cisteo Medical au Biopark se limitera à un bureau commercial. Mais Christophe Moureaux n’exclut pas, en fonction des opportunités, de recruter des ingénieurs et d’investir dans des équipements. Cisteo pourra en tout cas compter sur le soutien de Sambrinvest, qui a facilité son installation au Biopark et compte sur l’expertise de la PME française pour accompagner de futurs projets medtechs dans la région de Charleroi.