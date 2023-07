Airbnb: pourquoi des réservations en hausse en Wallonie et en Flandre mais en chute libre à Bruxelles ?

Depuis la fin de la crise sanitaire, le tourisme en Belgique se porte bien. Très bien même puisque les réservations pour des nuitées en Belgique ont retrouvé leur niveau d’antan avec 43 millions de nuits réservées en 2022, soit 47 % de plus qu’en 2021, et même 1 % de plus qu’en 2019 selon les chiffres de Statbel. Dans ce chiffres, on retrouve plus ou moins la moitié de touristes étrangers, avec 19,4 millions de nuits réservées dans des établissements touristiques, dont 5,8 millions l’ont été via des plateformes en ligne.