Pourquoi le livre des records mondiaux a été créé par le patron de la bière Guinness

Comment régler ce désaccord amical et préserver l’ego de l’homme d’affaires ? Ce dernier dévoile alors son âme d’entrepreneur : et si un livre pouvait régler une bonne fois pour toutes ces petits débats qui inondent les conversations de bar à mesure que la bière coule dans les verres ? Distribué gratuitement dans les pubs britanniques qui servent de la Guinness, le bouquin permettrait en même temps de promouvoir la marque irlandaise. Bingo, une nouvelle campagne publicitaire est lancée et un nouveau business est mis sur pied.

Un best-seller immédiat

Revenu de vacances, le patron de Guinness engage Norris et Ross McWhirter, des jumeaux à la tête d’une agence londonienne qui fournit des faits et statistiques aux journaux et publicitaires. Pendant plusieurs années, les frères mènent ainsi des recherches partout dans le pays pour établir une liste de records et rédiger l’ouvrage.

En 1955, The Guinness Book of Records est publié. Le succès est fulgurant : le livre est si populaire que les frères s’emparent de cette affaire juteuse et rendent payant l’ouvrage. En un an, le best-seller est réimprimé à quatre reprises et est vendu 187 000 fois.

Dès 1956, d’autres éditions nationales voient le jour, américaine en premier. Norris et Ross sillonnent la planète, vérifiant une multitude de documents et menant de nouvelles recherches pour divertir les pubs du monde entier.

Cela ne fait même pas encore dix ans que le Guinness Book existe quand la barre du million de ventes est passée, en 1964, toutes éditions et langues confondues. Deux ans plus tard, ce sont au total 1,5 million de copies qui ont déjà été imprimées.

100 millions de livres vendus

Les années 1970 caractérisent l’entrée du Guinness Record dans le monde télévisé, avec le lancement en 1972 de la série de Record Breakers sur la BBC. Le premier invité est Roger Bannister, premier homme à avoir couru un mile (1,6 kilomètre) en moins de quatre minutes. L’émission est diffusée pendant plusieurs années, intensifiant la popularité du bouquin.

Aujourd’hui, c’est sur la plateforme YouTube que le Guinness World Records partage les records réalisés autour du globe. La chaîne comptabilise presque 10 millions d’abonnés et 1 700 vidéos publiées.

Le Guinness Book se proclame le livre le plus vendu de l’histoire en 1974, avec un total de 23 950 000 exemplaires à l’époque. Le plus gros tirage aura lieu à l’occasion de l’édition de l’année 2000, avec plus de 2 400 millions d’exemplaires imprimés d’un coup.

Dès 1975, le Guinness World Records devient une licence, avec le jeu Guinness Game of World Records lancé au Royaume-Uni par l’entreprise de jouets Denys Fisher Toys. Aujourd’hui, plusieurs produits sous licence existent comme des vêtements ou des attractions.

Le 60 millionième livre est vendu en 1988 pour une valeur de 60 000 livres sterling au profit d’une œuvre caritative organisée par le détaillant britannique de musique et de divertissement HMV Oxford Street. Le 100 millionième Guinness Book, lui, sera vendu en 2003.

1 000 demandes par semaine

Après la mort des frères McWhirther en 1975 et 1986, le Guinness World Records (nouveau nom depuis 1999) passe de main en main : revendu en 2001 à l’entreprise britannique de production Gullane Entertainment, il entre ensuite dans le giron de HIT Entertainement en 2002 et finit par s’intégrer au groupe de l’homme d’affaires canadien Jim Pattison en 2008.

S’il constitue une intarissable source de divertissement, le Guinness World Records est toutefois la cible de plusieurs polémiques, notamment accusé de faire l’apologie de certains records trop dangereux (obésité morbide, binge drinking, grève de sommeil…) ou de promouvoir certaines marques qui y voient l’opportunité de faire parler d’elles, comme le groupe américain General Mills et son plus long alignement de tacos.

Avec un chiffre d’affaires annuel de 23 millions d’euros, l’entreprise continue de croître et traite chaque semaine 1 000 demandes en 13 langues différentes.

Si le Guinness Book of Records a permis aux frères McWhirther de jouir de ce business florissant, il n’a jamais pu soigner l’amour-propre de Sir Hugh Beaver, le pluvier doré étant plus lent qu’un simple pigeon…