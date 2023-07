Absent du top 20 des voitures préférées des Belges l'année dernière, ce modèle de Tesla atomise désormais la concurrence

Mieux, encore, ce Model Y était totalement absent du Top 20 des voitures préférées des Belges l’an dernier, toutes motorisations confondues. Il est aujourd’hui sur la 3e place du podium, étant coiffé de justesse par la Dacia Sandero (5 828) et la XC40 de Volvo (5898), soit un petit pour cent d’écart entre le 1er et le 3e, selon les statistiques publiées par la Febiac, la Fédération belge de l’Automobile et du Cycle, alors que BMW et Peugeot placent quatre modèles dans le Top 20.

Prix réajusté

A ce rythme-là, le Model Y est bien parti pour devenir le modèle le plus vendu en Belgique, alors que les stars des dernières années étaient plutôt la C3 de Citroën et la Sandero. Ce n’est pas propre à notre pays, le Model Y ayant d’ailleurs été la voiture la plus vendue en Europe lors du 1er trimestre, là encore toutes motorisations confondues. Il n’y a a toutefois pas de secret à cette insolente progression : le prix a été réajusté depuis le début de l’année, ce qui lui permet d’être plus concurrentiel et d’amener d’ailleurs certains de ses concurrents à baisser leur prix pour tenter de rester attractifs.

Ce bouleversement traduit bien deux grandes tendances du marché : la montée en puissance des véhicules électriques et la prépondérance de plus en plus prononcée des achats de véhicules neufs par les sociétés, compagnies de leasing et autres titulaires d’un numéro de TVA.

La motorisation électrique (BEV, pour battery electric vehicle) enregistre la plus forte évolution, avec une hausse de 6,2 % des immatriculations pour une part de marché de 16,5 %. C’était… 3,5 % sur l’ensemble de l’année 2020. À l’inverse, le diesel poursuit son plongeon, avec 10,1 % des immatriculations de véhicules neufs, contre 32,9 % en 2020, quand il avait connu un léger sursaut sans lendemain.

Les particuliers boudent

Les particuliers, quant à eux, sont de moins en moins présents sur ce marché du neuf, en raison à la fois de la hausse du prix des voitures depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022 et par le soucis de temporiser un achat aussi coûteux alors que le grand public reste largement sceptique sur l’électrification du parc automobile et de la disponibilité de bornes de recharge. “Concrètement, ce sont très exactement 2 immatriculations de voitures neuves sur 3 (66,6 %) qui sont à mettre à l’actif des professionnels, les particuliers ne représentant plus qu’un tiers du marché des voitures neuves”, souligne Febiac, dans son communiqué.

Dans les chiffres, cela donne 176 321 voitures neuves ont été immatriculées par des clients professionnels sur l’ensemble du 1er semestre, sur un total de 264 475. La tendance est nette : les immatriculations attribuées aux entreprises représentaient 57,7 % du total en 2021 et 61,9 % en 2022.

Les entreprises privilégient les voitures électriques ou hybrides rechargeables (PHEV, pour plug-in hybrid vehicle), principalement pour des raisons fiscales mais aussi pour des questions d’image, et dominent du coup totalement ce segment : 92,1 % pour les hybrides rechargeables et 90,4 % pour les électriques sont immatriculées par des sociétés. La proportion est de 85 % pour le Model Y.

Les particuliers, quant à eux, restent fidèles aux motorisations thermiques, de l’ordre de 3 voitures sur 4 immatriculées en 2023. C’est 68,2 % pour l’essence et un petit 7 % pour le diesel. Les modèles les plus appréciés sont trois véhicules Dacia (Sandero, Duster et Jogger) réputés pour leurs prix serrés et des petits modèles (Toyota Yaris et C3).

Les hybrides auto-rechargeables sont assez populaires (13,2 % du total) car elles échappent justement à la contrainte de la recharge. Toyota continue à dominer cette catégorie avec trois modèles (Yaris, Corolla et CH-R) mais voit poindre un nouveau venu – l’Austral de Renault- alors que le Qashqai de Nissan ferme la marche du Top 5.

MG et Cupra à la fête

Le LPG a encore ses partisans (2,2 %) parmi les particuliers alors que 4 voitures à hydrogène ont en tout et pour tout été immatriculées sur les six premiers mois de l’année.

Du côté des marques, tous publics confondus, BMW a continué à dominer le marché belge, avec une part de marché d’un peu plus de 10 % (27 068 immatriculations), devant les habitués que sont Volkswagen, Peugeot, Mercedes et Audi. Si la progression de Tesla par rapport à la même période de 2022 est impressionnante et guère étonnante au vu de son arrivée dans le top 3 (+268,9 %, à la 15e place globale, avec 8197 immatriculations), le constructeur chinois MG bondit de 335 % (2 276, 26e) et Cupra de 363 % (2357, 24e), qui encadrent Porsche (25e). Quant à la marque Jaguar, elle n’est plus que l’ombre d’elle-même avec 541 immatriculations, soit une part de marché de 0,20 %.