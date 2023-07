Des vacances d'été à la belle étoile sur le toit de sa voiture ? Mini lance sa propre tente de toit

Pas étonnant que la marque Land Rover, dont les modèles doivent permettre de découvrir les coins les plus inaccessibles, soit mise à l’honneur sur le site. Plus étonnant, peut-être, car on l’imagine plus difficilement effectuer les mêmes parcours accidentés en montagne qu’une Range ou une Discovery, la MINI a elle aussi un partenariat avec le fabricant italien pour une tente cousue main arborant comme il se doit le logo de la marque.

À lire aussi

"MINI propose cette solution depuis 2017, depuis la sortie de la MINI Countryman de deuxième génération", explique Fanny De Leenheer, porte-parole pour la marque en Belgique. "Depuis 2021, le modèle de tente plus petit, en forme de triangle, peut également être fixé sur la MINI 3-portes 100% électrique. Elle est le seul modèle de sa catégorie à pouvoir être équipée des barres de toit, nécessaire pour la fixation de la tente". MINI Belgique a justement profité de ce début de vacances de rappeler cette solution propre à séduire les plus aventuriers de ses clients.

Le concept est en soi très sympa et fun. Il ne faut pas être ingénieur civil pour monter la tente, que vous trimbalez donc sur le toit de la voiture, d’où une vitesse limitée à 130 km/h : "Il suffit d’ôter les crochets de sécurité et la tente s’ouvre instantanément grâce aux 4 ressorts à gaz". Encore faut-il y grimper. Une petite échelle, fournie, permet d’accéder à la "chambre"», fort bien étudiée pour le rangement et équipée d’un éclairage. Jusque-là, tout va bien. La superficie semble tout à fait correcte : 1,30 mètre sur 2,10. "La tente est conseillée pour 2 adultes", précise le site autohome. Dans la pratique, les deux adultes seront un peu à l’étroit s’ils ne sont pas élancés. Le matelas mériterait sans doute d'être un peu plus épais. Des fenêtres sous forme de moustiquaires permettent aux occupants de se sentir en pleine nature, ce qui est le but de la démarche, et de pouvoir profiter du paysage.

Vous pouvez donc, avec cette tente de toit, vous arrêter un peu où vous le désirez et passer une nuit quasiment au clair de lune. Et si le vent souffle, vous ne devriez pas vous retrouver sans toit : "l’imperméabilité et la légèreté garantissent une grande résistance à l’arrachement", assure le fabricant.

À lire aussi

C'est quand même 4000 euros

Bien entendu, la douche n’est pas en option pour cette tente de toit qui est quand même facturée 3719 euros sur le site d’Autohome (MINI ne les vend pas en direct).Il faut également doter son véhicules de barres de toit (de l’ordre de 263 euros, disponibles sur le site MINI Belgique) . Bref, cela fait 4000 euros tout compris pour les candidats baroudeurs.

Ce n’est sans doute pas un achat à effectuer sur un coup de tête. "Les tentes sont exposées dans certaines concessions seulement. Cela se fait généralement sur demande", précise Fanny De Leenheer. De quoi pousser la porte d’un concessionnaire, en attendant la prochaine génération de modèles, attendue en 2024, une année qui marquera justement le 30e anniversaire de l'arrivée de la marque britannique MINI dans le giron du constructeur allemand BMW.