La start-up belge NuOceans crée des sandales recyclées et véganes pour le bien des océans

Il y a juste un an, les fondateurs de la start-up NuOceans avaient organisé une campagne de financement participatif (crowdfunding) sur la plateforme Kickstarter. L’objectif était de récolter un minimum de 20 000 euros afin de produire un premier lot de 500 paires de tongs Nuos. “Le crowdfunding a été un succès puisque nous avions récolté environ 24 000 euros, c’est-à-dire 108 % de notre objectif”, explique Hadrien Lejeune, l’un des trois fondateurs de NuOceans. Le trio espérait toutefois faire (beaucoup) mieux. Il a donc interrogé les premiers clients pour avoir leur feedback. Il en est ressorti que, s’ils appréciaient les tongs écoresponsables de NuOceans, ils estimaient que la qualité et le confort des Nuos ne justifiaient pas un prix de vente deux fois supérieur à des tongs industrielles.

La “NuO2”, un air de Birkenstock branchée

De cet exercice, NuOceans a pris la décision de concevoir un produit à la fois plus confortable et accessible en termes de prix, tout en restant fidèle aux valeurs et aux critères d’écoresponsabilité de la start-up. Le résultat, ce sont des sandales, comparables aux sandales de la marque allemande Birkenstock (lesquelles sont redevenues très à la mode, notamment auprès des jeunes). C’est ainsi qu’après les tongs NuOG, la start-up belge a donné naissance aux sandales NuO2. En vente sur le site de NuOceans depuis deux mois, elles connaissent déjà un beau succès. “On a réalisé nos deux meilleurs mois depuis qu’on existe, se réjouit Hadrien Lejeune. Pour l’instant, alors qu’on commence à peine à faire un peu de marketing sur Instagram, on vend entre 120 et 150 paires par mois via notre site”.

Vendues actuellement à moins de 80 euros, les NuO2 intègrent ce qui faisait la spécificité des tongs NuOG : une semelle souple composée de déchets de tongs usagées, qui sont récupérés en Asie (plages et océan). Ces déchets, nettoyés et broyés, sont compressés sous la forme de feuilles colorées. NuOceans envoie ces feuilles chez un fabricant de chaussures en Espagne, où les sandales sont assemblées dans la région d’Alicante avec d’autres matériaux. Les lanières sont constituées en cuir végane recyclé. La semelle intérieure, quant à elle, est faite avec des déchets et bouchons de liège broyés. L’objectif de NuOceans reste de développer un plan pour récupérer et recycler les sandales en fin de vie afin d’avoir une approche circulaire.

Un projet pilote dans un magasin bruxellois

Jusqu’ici, les sandales étaient disponibles exclusivement en ligne sur le site de NuOceans. La start-up a toutefois décidé de tester la vente physique. Depuis lundi, elle s’est associée à la chaîne de chaussures Maniet Luxus. “Nous avons installé un premier présentoir dans l’EcoCorner du magasin Maniet situé à Stockel, explique Hadrien Lejeune. Le présentoir, fabriqué avec des matériaux recyclés, a été réalisé par la jeune société de design Regglo. À terme, on aimerait avoir une présence physique dans les principales villes belges et européennes”. En l’état actuel, l’équipe de NuOceans se compose de quatre personnes. Elle a récemment levé un peu plus de 70 000 euros pour financer la constitution d’un stock de NuO2 et une présence marketing sur les réseaux sociaux.

Hadrien Lejeune, cofondateur de NuOceans, dans l'EcoCorner du magasin Maniet de Stockel. ©Nuoceans

”Avoir un impact positif sur tous les aspects de nos opérations est notre priorité absolue, insiste Hadrien Lejeune. Avec chaque paire de NuO, on contribue à extraire cinq paires de tongs jetées à la mer”. Et l’entrepreneur de conclure en expliquant que “porter des sandales NuO2 n’est pas seulement à la mode, c’est aussi une puissante prise de conscience environnementale qui permet de faire partie de la solution, en contribuant activement à la dépollution de nos océans”.