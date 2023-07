Le Belge Jacques de Vaucleroy candidat à la présidence de Swiss Re

La candidature de Jacques de Vaucleroy sera proposée lors de l'assemblée générale d'avril 2024. Il est apparu au cours du processus de recrutement comme le "successeur préféré", selon un communiqué publié mercredi.

Jacques de Vaucleroy a plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance, souligne Swiss Re dans un communiqué. Il a notamment été CEO pour l'Europe du Nord, centrale et de l'Est au sein du groupe français Axa de 2010 à 2016. Avant cela, il a passé 24 ans à la banque néerlandaise ING où il a occupé divers postes.