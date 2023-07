Où les Belges partent-ils en vacances ? TUI présente les dix destinations les plus prisées

1. Madère

”L’île verte de l’Atlantique n’est pas la plus populaire auprès des familles. Pourtant, de nombreux voyageurs choisissent l’authentique Madère pour ses magnifiques randonnées en pleine nature. Le nombre d’hôtels y étant relativement limité, Madère est la destination avec le moins de lits disponibles pour le moment.”

2. Rhodes

”L’île grecque de Rhodes a de nombreux atouts et gagne chaque année en popularité. Depuis de nombreuses années, elle est d’ailleurs l’île la plus prisée de toutes les îles grecques. Bien que l’offre hôtelière y soit très large et très diversifiée, Rhodes affichera très prochainement complet.”

3. Zakynthos

”L’île moins connue du nord de la Grèce a un attrait particulier : c’est une destination verte. La très photogénique “Shipwreck Beach” ne manque pas de séduire ceux qui sont à la recherche d’une expérience unique. Les Belges sont de plus en plus nombreux à s’y rendre pour une première visite. Zakynthos abrite de nombreux hôtels typiques avec relativement peu de chambres, ce qui explique en partie le taux d’occupation élevé.”

À lire aussi

4. La Costa del Sol

”On ne présente plus cette célèbre côte espagnole ! L’Europe tout entière affectionne cette région du sud de l’Espagne, aux portes de l’Andalousie. L’aéroport de Malaga est d’ailleurs l’un des plus fréquentés d’Europe. Les hôtels de la vibrante Torremolinos et de la mondaine Marbella sont traditionnellement complets lors des mois d’été.”

5. L’Algarve

”Les magnifiques côtes du sud du Portugal sont prisées d’un public varié et international. De nombreux jeunes affectionnent l’ambiance dynamique d’Albufeira, qui permet de combiner vacances à la plage et vie nocturne animée. De son côté, Villamoura, région plus résidentielle, est une valeur sûre pour les familles.”

6. La Tunisie continentale

”La Tunisie est connue depuis des années comme la destination méditerranéenne la plus intéressante au niveau prix. Les villes balnéaires populaires comme Hammamet et Port el Kantaoui ont à nouveau le vent en poupe. Les magnifiques plages de sable et l’authenticité du pays forment le cocktail parfait pour des vacances en famille à petit prix.”

À lire aussi

7. Kos

”De toutes les îles grecques, c’est Kos qui a enregistré la plus forte augmentation du nombre de voyageurs au cours des deux dernières décennies. L’infrastructure hôtelière déjà existante a été complétée par de nouveaux hôtels de qualité. Et pourtant, la demande continue de dépasser l’offre sur cette île où de nombreux voyageurs explorent les lieux à vélo.”

8. Tenerife

”Tenerife, l’île du printemps éternel, est depuis des années une destination très prisée des Belges. Alors qu’elle était surtout appréciée pendant les mois d’hiver, Tenerife est aujourd’hui l’une des destinations espagnoles les plus réservées, même en été. Sans doute parce que les températures estivales restent supportables grâce à la brise atlantique. Plusieurs grands hôtels de la côte sud de l’île affichent presque complet pour les semaines à venir.”

9. Djerba

”L’île de Djerba, deuxième région touristique de Tunisie, connue pour ses magnifiques plages de sable, est à nouveau très prisée. Les hôtels-clubs aux activités et infrastructures variées attirent surtout les familles et les jeunes pour des vacances all-inclusive à des prix très attractifs.”

À lire aussi

10. La Crète

”La Crète, la plus grande île grecque, était déjà pionnière du tourisme international au siècle dernier. Logique car, sur cette île aux multiples facettes, tout le monde est assuré de trouver ses vacances idéales : un séjour dans de magnifiques hôtels de charme situés dans un cadre idyllique, dans des clubs de vacances pour les familles ou des soirées animées dans des stations balnéaires comme Hersonissos. Invariablement dans le top 3 des destinations grecques les plus importantes, la Crète sera à nouveau complète pendant plusieurs semaines cet été.”

Bonus : les destinations où il y a encore le plus de place

”Si vous envisagez de vous rendre dans l’une de ces 10 destinations, ne tardez plus ! Si vous avez encore besoin d’un peu de temps pour vous décider, la Bulgarie, la Riviera turque et Majorque (Espagne) sont actuellement les destinations qui offrent encore le plus de disponibilités.”