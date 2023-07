Qui est la nouvelle CEO à la tête de Sodexo Belgique ?

Le groupe de restauration collective et de services change de CEO. Après 18 années en fonction, Michel Croisé va passer la main à Caroline Aelveot. Cette dernière connaît bien la maison puisqu’elle y a commencé sa carrière en 2008 en tant que conseillère juridique. Elle s’est ensuite tournée vers l’axe commercial du groupe, avant de devenir Directrice des Ressources Humaines en 2020, en pleine crise sanitaire. Marquée par la pandémie, la nouvelle CEO compte bien développer les liens avec les collaborateurs du groupe. “C’est sur ce dernier point que réside ma principale ambition en tant que CEO. Les collaborateurs, clients et partenaires nous choisissent parce qu’ils savent que nous nous engageons en faveur de la durabilité, du bien-être au travail et de l’amélioration de la qualité de vie. Et cet engagement est possible grâce à nos produits et services qui répondent entièrement à ces objectifs.”