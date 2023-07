Survol aérien : la commune de Woluwe-Saint-Lambert menace les compagnies aériennes et réclame l’interdiction des vols de nuit

Tout part d’un constat récolté via les données de Bruxelles Environnement et un sonomètre placé juste à côté du CPAS de la commune, rue de la Charrette. Les informations récoltées montrent que les avions survolant la commune par la route dite du “virage gauche” sont en augmentation par rapport à l’année passée. En effet, 11 479 avions sont passés via cette voie aérienne entre janvier et mai 2023, contre 10 512 à la même période en 2022.

Mais ce qui interpelle le Collège, ce sont les 169 vols détectés par le sonomètre qui, toujours selon la commune, violeraient les normes de bruit fixées dans “l’arrêté Gosuin”. Ce dernier exige la fin d’exploitation de la route du Canal et de la route du Ring entre 23h et 7h du matin. “Rien qu’au mois de mai 2023, 67 avions représentant 37,6 % des avions survolant la commune entre 6 et 7h du matin violaient les normes en vigueur. Il s’agit d’une augmentation des violations de plus de 5 % par rapport à 2022. Et la commune ne dispose pas encore des chiffres pour juin et juillet”, peut-on lire dans le communiqué.

"Force est de constater que pour le virage gauche les moyens mis en place par Bruxelles Environnement font défaut."

Des exigences à Alain Maron et Georges Gilkinet

Partant de ces différents constats, le Collège communal “exige” donc à Alain Maron de poursuivre les compagnies aériennes “dont les violations constatées par le sonomètre de la rue de la Charrette sont constitutives d’infractions”.

”Le ministre doit donner les moyens à Bruxelles Environnement afin de poursuivre ces violations et de traiter enfin de manière équitable l’ensemble des survolés bruxellois, qu’ils habitent sous la route du Ring (19 % des décollages en 2022), sous la route du Canal (9 % des décollages en 2022), sous la route 01 (9 % en 2022) mais aussi sous la route du virage gauche (45 % des décollages en 2022). Force est de constater que pour le virage gauche les moyens mis en place par Bruxelles Environnement font défaut.”

En charge du dossier, le Minsitre fédéral de la mobilité Georges Gilkinet est également interpellé dans le communiqué. Le Collège lui demande de mettre en place une interdiction de tout survol au départ de l’aéroport de Bruxelles entre 22h et 7h, “et en commençant dans les plus brefs délais”.

Pour appuyer leur demande, la commune a lancé une pétition pour ses habitants, afin de réclamer “que le gouvernement fédéral se réveille enfin dans ce dossier et y apporte des solutions plutôt que de payer des astreintes en raison de plusieurs condamnations en justice faisant suite à des actions en cessation environnementales intentées par la Région bruxelloise et des communes bruxelloises comme Woluwe-Saint-Lambert.” A ce jour, elle a récolté plus de 2 400 signatures.