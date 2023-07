Elon Musk à nouveau devant la justice : le milliardaire est accusé de devoir plusieurs centaines de millions de dollars d’indemnités de départ

Mais une nouvelle brèche enfonce un peu plus le clou. Ce mercredi, plusieurs anciens employés ont déposé une plainte contre Twitter. Une action collective menée par Courtney McMillian, une ancienne “head of total reward” (chargée de superviser les programmes d’avantages sociaux des employés, NdlR.), renvoyée, comme environ 6.000 autres employés, quelques jours après le rachat du réseau social par Elon Musk.

Pourquoi cette plainte ? Dans le cadre du plan de départ de Twitter, le personnel devait recevoir au moins deux mois de salaire de base comme indemnité de départ et une contribution en espèces à l’assurance maladie, entre autres avantages, d’après la plainte déposée devant le tribunal fédéral de San Francisco. Pour les personnes avec des postes plus importants, comme c’est le cas de Courtney McMillian, six mois de salaire devaient être versés, plus une semaine pour chaque année d’ancienneté.

En novembre 2022, Elon Musk se montrait généreux puisqu’il promettait “trois mois d’indemnités de licenciement, soit 50 % de plus que ce que la loi exige.”

Depuis, il semblerait que le milliardaire sud-africain aurait changé d’avis. Si certains ont reçu “au mieux” trois mois de salaire pour les employés seniors, d’autres n’auraient reçu qu’un seul mois, voire rien du tout. Au total, Twitter devrait donc encore verser la somme de 500 millions de dollars pour respecter le plan de licenciement. “Musk a d’abord indiqué aux employés que, sous sa direction, Twitter continuerait de respecter le plan de départ”, a déclaré Kate Mueting, l’avocate de Sanford Heisler Sharp, qui représente Courtney McMillian.” Il a apparemment fait ces promesses en sachant qu’elles étaient nécessaires pour empêcher des démissions massives, qui auraient menacé la viabilité de la fusion et la vitalité de Twitter lui-même”, a-t-elle ajouté.

Contacté par de nombreux médias, Twitter n’a pas souhaité laisser de commentaire. À noter que depuis l’arrivée d’Elon Musk chez Twitter, le réseau social n’a plus de service de relation avec les médias. En cas d’envoi d’un message, la société envoie directement un message automatique avec un emoji “crotte”.

Ce nouveau procès s’ajoute à de nombreux autres déjà en cours. Toujours dans le cadre du licenciement massif d’employés, toute une série d’actions en justice ont été lancées, notamment pour avoir ciblé en particulier des femmes et des travailleurs handicapés.