Grève à Ryanair : 44 vols annulés samedi, jusqu’à 18 000 personnes impactées ce week-end, voici la liste des vols concernés

Sur son site internet, Ryanair tient ses passagers au courant de la situation. “Alors que plus de 60 % des vols Ryanair vers/depuis la Belgique fonctionneront comme prévu le samedi 15 et le dimanche 16 juillet, nous avons malheureusement été contraints d’annuler un petit nombre de vols vers/depuis Charleroi en raison d’une grève d’un petit nombre de pilotes basés en Belgique. Tous les clients concernés ont été informés de leurs options pour transférer leurs vols vers le jeudi/vendredi ou le lundi/mardi ou recevoir un remboursement complet s’ils souhaitent annuler leurs projets de voyage. Ryanair regrette tout inconvénient causé à un petit nombre de nos passagers par cette grève inutile des pilotes”, lit-on.

Les voyageurs concernés ont donc été informés, ou vont l’être. Au total, 234 vols sont prévus vers et depuis l’aéroport de Charleroi ce week-end. Si 40 % des vols risquent un impact plus ou moins important, ce sont environ 18.000 passagers qui seront potentiellement impactés par cette grève, donc. En cours de journée, l’aéroport de Charleroi a publié la liste des vols annulés pour la journée de samedi. On en compte 44, avec des destinations comme Bergerac, Rabat, Nîmes, Naples, Pise, Trévise, Valence, Ancône, Gérone, Nador, Stockholm, Varsovie, Oviedo, Lisbonne ou encore Rijeka.

Selon nos informations, 7500 à 8000 passagers seront concernés par ces vols annulés pour la journée de samedi. Pour la journée de dimanche, l’impact risque d’être encore plus lourd, mais les vols annulés ne seront communiqués que ce vendredi, soit 48h avant l’annulation. “Je m’attends à ce que l’arrêt de travail soit plus étendu, car certains non-grévistes de samedi vont rejoindre le mouvement dimanche”, indique Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE.

Pour rappel, la grève des pilotes basés en Belgique repose sur trois points, comme l’expliquait Didier Lebbe dans nos colonnes la semaine dernière. “En résumé, nous sommes en conflit avec Ryanair pour trois points précis. Tout d’abord, les pilotes n’ont toujours pas récupéré l’entièreté de leur salaire qui avait été raboté en 2020 pendant la crise Covid. La direction a rétabli le salaire de fin 2019, mais sans l’indexer. Ensuite, la réglementation sur les temps de travail n’est toujours pas respectée, comme expliqué plus haut. Enfin, Ryanair continue de faire pression sur ceux qui ont déposé une plainte au tribunal du travail. En tout, ce sont 50 plaintes qui ont été déposées, et pas seulement par nos affiliés. C’est tout de même impensable de demander à des gens qui ont raison de porter plainte de la retirer sous menace de ne plus faire avancer les négociations. Ces trois points sont des infractions à la législation belge.”

Et Didier Lebbe de faire le point sur la suite des événements. “Nous avons eu une réunion avec Ryanair mercredi soir, et rien n’a bougé. La grève est donc confirmée, et nous continuerons à organiser des mouvements durant l’été si une grève ne suffit pas à faire avancer le dossier. Nous sommes prêts à lancer un mouvement toutes les deux semaines.”

De son côté, la compagnie n’hésite donc pas à charger ses employés et ne semble pas comprendre les raisons de cette grève. “Les pilotes belges de Ryanair et leur syndicat se sont vus proposer une augmentation de salaire similaire à celle récemment convenue avec les syndicats de pilotes d’autres pays européens. Ces grèves inutiles ne feront que coûter à nos pilotes belges la perte de salaire alors qu’une généreuse augmentation de salaire est déjà disponible pour eux et leur syndicat.”