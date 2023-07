Jets, notes de frais, "coup de boule" de Zidane... Les petites histoires derrière l'ascension et la chute de l'ex-boss d'Engie

Ce sera peut-être le cas dans les semaines à venir. Cinq ans ont passé et Mestrallet n’a finalement pas été reconduit. Adieu le projet pharaonique de développement du tourisme et de la culture dans la lointaine région désertique d’Al-Ula, en Arabie saoudite. Oubliés les forts enjeux diplomatiques attachés à la mission : resserrer les liens entre la France et le royaume wahhabite et tenter de blanchir l’image du prince héritier Mohammed ben Salmane (dit "MBS"), toujours entachée par l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018.

"J’étais prêt à continuer"

Le voilà obligé de rendre son tablier d’agent de liaison entre la France et l’Arabie saoudite sans avoir droit à un mandat supplémentaire. A 74 ans, cet ancien PDG puis président non exécutif d’Engie, ce puissant patron qui se mouvait avec aisance et profit dans le capitalisme à la française, ses réseaux et ses conseils d’administration, a dû s’incliner. Selon la Lettre A, les clés du siège parisien d’Afalula, un hôtel particulier rue de Courcelles, devraient être remises par Emmanuel Macron et Ben Salmane à l’ancien ministre Jean-Yves Le Drian, qui eut pendant dix ans la charge des Armées puis des Affaires étrangères. Il fallait bien le recaser, l’Institut du monde arabe lui ayant finalement échappé au profit de l’indétrônable Jack Lang. Lors d’un long rendez-vous en mai avec le secrétaire général de l’Elysée, Alexis Kohler, Mestrallet avait compris que les candidats se bousculaient au portillon. Et qu’Emmanuel Macron n’avait pas encore tranché.

Prévenu par Bercy le mardi 4 juillet qu’il ne serait pas reconduit, Gérard Mestrallet a annoncé le lendemain à sa cinquantaine de collaborateurs qu’un intérim démarrait immédiatement, confié à l’un des deux diplomates représentant le Quai d’Orsay au conseil d’administration d’Afalula : Aurélien Lechevallier, camarade de promo de Macron à l’ENA devenu ambassadeur en Afrique du Sud, puis directeur général de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du développement international au ministère des Affaires étrangères. Son bilan n’est pas nul, a fait valoir le président sortant dans un mail interne : 180 sociétés, sensibilisées et accompagnées par Afalula, ont signé 250 contrats en Arabie Saoudite pour un total de 1,6 milliard d’euros. "J’avais envie, j’étais prêt à continuer, reconnaît-il devant Libération. J’avais quitté un groupe leader dans l’énergie et l’environnement comptant 200 000 personnes, on s’est retrouvés à trois pour créer une start-up. J’ai eu la chance de construire cette agence, dont les Saoudiens sont contents." Un traité récent augmente de 30 à 60 millions d’euros la dotation annuelle de l’Arabie à Afalula qui, dit-il, ne coûte rien à la France.

Pots, fêtes et virées

Ayant accumulé sur son CV un bon kilo de titres, fonctions et mandats divers, Gérard Mestrallet, en stakhanoviste des présidences et cumulard des conseils d’administration, n’a pu être sauvé ni par les jeux de pouvoir ni par ses influents réseaux. Pourtant, "pendant toutes ces années à la tête d’entreprises, il avait mis de son côté l’écosystème, c’est-à-dire tous les consultants et communicants qu’il faut avoir avec soi pour les neutraliser et empêcher qu’ils vous nuisent, reconnaît l’un de ses anciens collaborateurs. Il a un grand nombre d’obligés et a construit des conseils d’administration à sa main".

Quand il était à la tête d’Afalula, la mission de Gérard Mestrallet était de faire de l’Arabie Saoudite une destination touristique et culturelle de renom. (Denis Allard/Libération)

Ce fauve des affaires, dont on ne compte plus les bras droits éjectés et sacrifiés au fil des années et au gré des restructurations, s’est néanmoins construit une image des plus lisses. Nombre d’anciens de Suez, fusionnés en 2009 avec les "gaziers" de GDF, ont la nostalgie du paternalisme de Mestrallet. À l’époque, les 400 personnes du siège, un hôtel particulier rue de la Ville-l’Evêque, près du ministère de l’Intérieur, à Paris, étaient bichonnées par leur patron à coups de pots, de fêtes, de virées dans des lieux agréables. Lui arrivait au dernier moment en hélicoptère, mais les équipes transportées dans un avion spécialement affrété n’y voyaient pas malice. Les membres du comité d’entreprise d’alors se souviennent avec émotion de leur invitation en 2006 à la finale de la Coupe du monde de foot, à Berlin, avec en cerise sur le gâteau le fameux coup de boule de Zidane – Suez était alors sponsor de l’équipe de France.

"Formidable prestidigitateur"

"Je vais vous expliquer comment Gérard Mestrallet s’est construit son personnage, confie sous le couvert de l’anonymat un ancien haut cadre, viré lui aussi. Il a été drivé par une très proche, Valérie Bernis, l’ancienne communicante d’Edouard Balladur à Matignon. Elle lui disait : "Sois sérieux et chiant. Ne parle que de ton business." Elle le poussait à bichonner les journalistes, à les inviter à la loge du groupe au Stade de France et à leur chercher une bière pendant qu’ils regardent le match." Directrice générale adjointe chargée des communications, du marketing et de la responsabilité sociale, Valérie Bernis a quitté Engie avec l’arrivée en 2016 d’Isabelle Kocher à la direction générale. Grâce à elle, l’ancien jeune collaborateur de Jacques Delors a pu s’entourer de personnalités proches de Balladur, qui ont rejoint le groupe en tant que salariés ou administrateurs.

Affable, à l’écoute, recevant parfois en bras de chemise, Mestrallet s’est longtemps présenté low profile, assurant par exemple prendre le train pour se rendre en Belgique – alors qu’il empruntait la plupart du temps un jet privé. Un "formidable prestidigitateur", selon un patron qui le connaît bien, qui reconnaît sa "puissance intellectuelle" et explique qu’il a su gommer l’image de financier de ses débuts, quand Suez était avant tout une société financière, pour s’afficher en homme de terrain, lui qui adore "acheter, vendre des actifs comme un banquier d’affaires", résume le même.

En veste, mais sans cravate, Mestrallet refait le film devant Libé : "En vingt-cinq ans, en partant d’un groupe financier, j’ai créé grâce à sept fusions un géant industriel, le premier français au monde pour le gaz et l’électricité, présent dans 70 pays." Il a des regrets – ne pas avoir réussi à finaliser l’Airbus de l’énergie, ne pas avoir construit un EPR en France –, mais se réjouit d’avoir ouvert largement aux femmes ses conseils d’administration et d’avoir, avant qu’un cadre législatif ne l’impose, étendu les avantages sociaux offerts aux couples mariés à ceux unis par un pacs.

Haras et jetons de présence

"Mestrallet, c’est un poème ! Regardez le bilan qui a été dressé dans la presse de ses années de PDG d’Engie : personne ne raconte la catastrophe", corrige un ex-collaborateur. Conversion trop tardive aux énergies renouvelables, endettement maximal mais gros dividendes versés aux actionnaires au détriment des investissements, chute de l’action de 67 % entre 2008 et 2018 : Engie, dont il a été le patron opérationnel de 2008 à 2016, n’a repris des couleurs et regonflé son chiffre d’affaires que grâce aux tensions sur le marché du gaz. Pourtant, le groupe n’a pas été ingrat avec Gérard Mestrallet, pourtant plusieurs fois embarrassé par des polémiques publiques sur ses rémunérations : il lui a accordé une retraite complémentaire, dite "chapeau" (intégralement financée par l’entreprise), de 831 641 euros par an, qu’il touche depuis 2016. L’une des plus grosses du capitalisme français.

L’homme affiche un train de vie pas démentiel, hormis sa passion pour les chevaux : maison à Asnières, résidence secondaire et haras en Normandie. Pourtant réputé gros bosseur, Mestrallet ne semble pas insensible au confort prodigué par les très grosses rémunérations que ses postes de patron lui ont offert et les jetons des conseils d’administration qu’il a fréquentés. Sa rémunération comme président d’Afalula reste secrète, l’intéressé ne veut pas la dévoiler. "Bruno Lemaire m’a dit : "C’est tant." C’est un salaire de haut fonctionnaire."

En 2020, en sus de son traitement à Afalula et de sa retraite chapeau, il a perçu 125 000 euros de jetons de présence comme administrateur de la Société générale, et 68 000 euros en qualité d’administrateur de l’entreprise publique saoudienne d’électricité, agrémentés de 40 000 euros de notes de frais. L’année précédente, il touchait également des émoluments en tant que président du conseil d’administration de Suez Environnement, la partie "eau et déchets" sortie de l’ensemble GDF-Suez pour être filialisée : environ 60 000 euros supplémentaires. Il a quitté cette fonction en 2019. Son départ d’Engie a fait l’objet d’un examen attentif de ses nombreuses notes de frais par le comité d’audit (lire encadré ci-dessous), qui les a validées ric-rac.

Un rôle de médiateur qui en fait tousser certains

Tout comme sa fin de règne à la tête d’Engie, les treize ans passés à la présidence de la fondation Agir contre l’exclusion, une structure reconnue d’utilité publique créée par Martine Aubry en 1993, auraient pu mal se terminer. Un rapport saignant de la Cour des comptes, puis une liquidation évitée de justesse, ont failli gâcher la fête. Un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 janvier 2022 se demande même – sans y répondre, car ce n’était pas son rôle – si une "action en responsabilité à l’égard de son ancien président" n’aurait pas été opportune de la part de la fondation. Cela n’a pas été le cas. Gérard Mestrallet, qui y avait recruté son fils, se dit heureux du chemin accompli : "J’adorais cette mission de lutte contre l’exclusion. Le redressement a été réussi et le fait que Jean Castex a pris la tête de la fondation montre que son passé est tout à fait honorable."

Mestrallet s’est découvert récemment une passion pour la médiation et la résolution des litiges, dont il fait profiter la plateforme Equanim-International, qu’il a cofondée avec les trois avocats Patrick Klugman, Ivan Terel et Matthias Fekl, lui-même ancien secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur et bref ministre de l’Intérieur de François Hollande. Son rôle comme médiateur – facturé 10 millions d’euros par Equanim après une intervention d’une semaine – dans la bataille Veolia-Suez a fait tousser certains : Veolia, le géant de l’eau et des déchets, a fini par absorber son ancienne entreprise… Entre deux voyages en Arabie Saoudite, il est intervenu sur un autre dossier, resté confidentiel, sur lequel il ne dira rien. L’ancien président d’Afalula ne veut rien dire non plus de ses projets d’avenir : "Pour une porte qui se ferme, trois autres s’ouvrent."

À Engie, de généreuses notes de frais

Un épisode sur les avantages dont Gérard Mestrallet disposait à Engie est resté secret jusqu’à présent. Lorsque le poste de PDG a été scindé en deux, en 2016, pour lui permettre de rester dans l’entreprise comme président non exécutif, avec à ses côtés une directrice générale, Isabelle Kocher, un budget de fonctionnement lui a été alloué. Le compte rendu du comité d’audit d’Engie (une émanation du conseil d’administration) du 18 mai 2018, révélé par "Libération", valide l’utilisation de ce budget, mais dévoile l’embarras des administrateurs. Hors rémunération et frais de personnel, 6,14 millions d’euros ont été alloués chaque année à Mestrallet, ses deux collaborateurs et ses deux assistantes. En tout, 10,37 millions ont été utilisés. "Plus de 70 déplacements internationaux" ont été effectués afin de "représenter" le groupe. Une dizaine de contrats de consultants (initiés alors qu’il était PDG mais qu’il a "souhaité poursuivre sur son budget") ont été rémunérés sur cette somme, dont quatre "commentés" – un mot pudique – par le comité d’audit : celui signé avec Jacques Attali (300 000 euros par an), notamment pour soutenir le groupe auprès des pouvoirs publics ; avec Eric Besson, ministre chargé de l’Industrie et de l’Energie sous Nicolas Sarkozy (jusqu’en mai 2017) ; avec l’ex-ministre de la Culture de Jacques Chirac, Renaud Donnedieu de Vabres, qui a rendu son tablier en septembre 2017. Quant à Anne Lauvergeon, le rapport précise que sa coopération avec Engie concernait trois personnes en tout, pour un forfait de "25 000 euros par jour" de travail, soit 850 000 euros pour l’année 2017. L’audit a été validé sans plus de questions de la part des administrateurs, mais le rapporteur indique que sa mission n’a pas consisté à vérifier "la conformité des dépenses à l’intérêt social" de l’entreprise, et qu’il serait bon dans l’avenir que "la validation d’une commande" et la "facture correspondante" ne soient pas signées par la même personne, en l’occurrence un proche de Mestrallet… Une "boule puante" balancée à l’occasion de son départ, commente un proche.