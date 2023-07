La France ne pourra plus interdire les gros camions belges sur son territoire

En fait, une directive européenne harmonise à 40 tonnes la circulation des camions entre les États, avec une notable exception. Si deux pays voisins autorisent chacun la circulation de camions de 44 tonnes sur leur territoire, la règle des 40 tonnes peut être adaptée pour correspondre à la situation réelle. Or, justement, tant la France que la Belgique autorisent les poids lourds de 44 tonnes sur leurs routes.

Où est le problème, alors ? La question avait été évoquée au Parlement wallon à l’automne 2021 à la suite d’une modification du code de la route français. “À dater du 1er janvier 2022, le transport à 44 tonnes/5 essieux sera réservé au transport national réalisé dans l’Hexagone. Fini donc le transport international de 44 tonnes entre la France et la Belgique et inversement”, avait soulevé le député Laurent Agache (Ecolo).

”La France a revu sa réglementation afin de strictement limiter la masse maximale autorisée à 44 tonnes au seul transport national et afin de prévoir la possibilité de verbaliser et sanctionner le passage de la frontière à plus de 40 tonnes”, avait alors expliqué la ministre Valérie De Bue (MR), en charge notamment de la sécurité routière.

Protectionnisme

Et c’est là que la Commission intervient. “À l’avenir, la Commission européenne autorisera également 44 tonnes dans le transport transfrontalier entre deux États membres qui autorisent 44 tonnes sur leur territoire national. Cette mesure augmente non seulement l’efficacité des transports, mais a également un impact positif sur l’environnement”, s’est réjoui dans un communiqué Febetra, la Fédération belge des Transporteurs et des Prestataires de services logistiques.

Bref, la France ne pourra plus verbaliser les camions belges de 44 tonnes entrant sur son territoire alors que la mesure adoptée depuis début 2022 peut être considérée comme protectionniste.

De plus gros camions sur les routes, est-ce toutefois une bonne chose ? Le transport est allégé en nombre de véhicules car il faut moins de camions pour transporter la même quantité de marchandises. De plus, augmenter le tonnage transporté par camion a un impact positif sur l’environnement car la quantité de CO2 rejetée par tonne transportée diminue quand le tonnage par camion augmente. Pour l’état des routes, c’est autre chose.

Jusqu’à 25 mètres de long

Dans cette logique de tonnages plus élevés, des projets pilotes d’écocombis sont par ailleurs en cours en Flandre et en Wallonie, et non à Bruxelles en raison de l’ampleur de ces transports : “ils peuvent mesurer jusqu’à 25,25 mètres de long (au lieu de 18,75 mètres) et avoir une masse totale jusqu’à 60 tonnes”, précise Géoportail, l’un des sites de la Région wallonne. “Vous pouvez transporter 50 % de marchandises en plus avec de tels méga-poids lourds. Pour conduire ces méga-poids lourds entre deux pays qui les autorisent, un accord bilatéral a dû être conclu. Grâce à la proposition de la Commission européenne, cela ne sera plus nécessaire”, note encore Febetra.

Là encore, ces mastodontes, qui circulent par milliers aux Pays-Bas, rappelle Febetra, auraient un impact positif. “Du point de vue écologique, les gains réalisés par le recours à des écocombis résident dans une réduction du nombre de kilomètres parcourus engendrant de fait au niveau environnemental une réduction des émissions nocives, en ce compris des émissions de CO2”, avait expliqué la ministre De Bue.

La société néerlandaise Vlot Logistics vient en tout cas de présenter un écocombi électrique de la marque DAF, qui dispose d’une autonomie de 200 à 250 kilomètres. Il permet le transport simultané de 3 conteneurs. “C’est une première pour le logisticien comme pour le constructeur de poids lourds”, précise le site Stratégies logistiques.